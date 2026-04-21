Cine y TV

La película de Gundam de Netflix estará protagonizada por Sidney Sweney, Jason Isaacs y Gemma Chua-Tran

Ahora,, solo nos resta esperar que la adaptación de Gundam de Netflix no sea tan desastrosa como la de Death Note.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Netflix y Legendary Pictures han iniciado oficialmente la producción de la nueva adaptación live-action de la franquicia Gundam en Queensland, Australia. El proyecto traslada a la imagen real la propiedad intelectual creada por Yoshiyuki Tomino y Sunrise, reconocida históricamente por establecer las bases de lo que hoy conocemos como Real Robot en el subgénero mecha. Cabe resaltar que esta sería la segunda película de Gundam en imagen real, la primera —llamada G-Saviour fue estrenada en el año 2.000 y estuvo producida por Sunrise y Polestar Entertainment.

¿Cuál es el elenco de la película de Gundam producida por Netflix y Legendary Pictures?

La producción confirmó la integración de seis actores al reparto secundario: Jackson White, Nonso Anozie, Javon ‘Wanna’ Walton, Oleksandr Rudynskyi, Ida Brooke y Jason Isaacs. Estos nombres se suman al elenco principal previamente anunciado, que cuenta con Sydney Sweeney y Noah Centineo como protagonistas, además de la participación de Shioli Kutsuna, Michael Mando y Gemma Chua-Tran. Por el momento, los detalles específicos sobre los personajes que interpretará cada actor se mantienen bajo reserva.

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La dirección y el guión están a cargo de Jim Mickle, conocido por su trabajo en la serie Sweet Tooth. El filme es producido por Legendary Pictures en colaboración directa con Bandai Namco Filmworks. El filme cuenta con un equipo de productores ejecutivos que incluye a Matthew Jenkins, Makoto Asanuma y Naohiro Ogata. Este último vinculado a la gestión de la franquicia Gundam en Japón. Netflix adquirió los derechos de distribución de la película de Gundam a principios de este año.

¿Cuál es la historia de la película de Gundam de Netflix?

La historia de este largometraje se sitúa en un conflicto bélico de décadas entre la Tierra y sus antiguas colonias espaciales. La historia sigue a dos pilotos de facciones opuestas cuyas trayectorias convergen en medio de una guerra de alta escala. A diferencia de otras producciones de ciencia ficción, Gundam se caracteriza por un enfoque sobre la política y las consecuencias sociales de la guerra en sus diferentes actores.

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Fuente: @netflix

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