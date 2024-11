La película de Splinter Cell con Tom Hardy ha sido oficialmente cancelada

Aunque muchos consideran que nos encontramos en una especie de ‘época dorada’ para las adaptaciones de videojuegos —gracias al éxito de crítica y audiencias de filmes y series como Super Mario Bros., The Last of Us, Fallout y Arcane— no todos los proyectos de llevar juego a la gran pantalla de los que se ha hablado se van a hacer realidad. Como ejemplo tenemos la anunciada película de Splinter Cell protagonizada por Tom Hardy, la cual está oficialmente cancelada.

La verdad es que pensamos que había sido cancelada hace mucho tiempo. La primera vez que escuchamos sobre ella fue en 2012 y aunque hace siete años dijeron que los planes de hacerla seguían en pie, era poco probable que terminara haciéndose realidad.

Ahora es oficial. La publicación The Direct habló con el productor Basil Iwanyk en contexto del aniversario 10 de John Wick y aprovechó para preguntarle por el estado de esta producción. La respuesta fue muy clara: está muerta.

Ubisoft ha hecho múltiples intentos de llevar sus más populares sagas al cine con más fracasos que aciertos. La película de Splinter Cell protagonizada por Tom Hardy en el papel de Sam Fisher —el super espía de Third Echelon— era una buena apuesta pero ahora que está cancelada no sabemos qué pretenden hacer con otros planes.

Ahora que lo pensamos, ha pasado mucho tiempo desde que escuchamos sobre la película de The Division que iban a protagonizar Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain. Probablemente esté muerta también.