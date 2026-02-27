Cine y TV

La película Mortal Kombat II ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica, nuevo tráiler en español

El torneo había sido aplazado.

Se supone que iba a llegar en octubre del año pasado, pero sufrió un largo aplazamiento que finalmente llegará a su fin dentro de unos meses. Warner Bros. ya reveló un nuevo avance, afiche y la nueva fecha de lanzamiento oficial para Colombia, México y el resto de Latinoamérica de Mortal Kombat II, secuela de la sorprendentemente entretenida película de 2021.

Podremos ver esta película en los cines de nuestra región el jueves 7 de mayo de 2026. Aquí tienen el tráiler doblado al español de Latinoamérica a continuación. Si prefieren ver la versión con los diálogos originales en inglés y subtítulos en nuestro idioma, sigan este enlace.

Junto al nuevo tráiler también fue revelado un nuevo afiche con todos los personajes principales. Este incluye a Noob Saibot, el ninja de las sombras cuya presencia ya conocíamos pero no habíamos visto cómo iba a lucir en el filme. La fecha en este dice «8 de mayo» porque ese es el día de su estreno en Estados Unidos, un día después que en Latinoamérica.

La película Mortal Kombat II contará con las actuaciones de Karl Urban (Star Trek, Dredd, El Señor de los Anillos, The Boys) en el papel de Johnny Cage, Lewis Tan como Cole Young, Tadanobu Asano como Raiden, Joe Taslim como Noob Saibot, Hiroyuki Sanada como Scorpion, Josh Lawson como Kano, Max Huang como Kung Lao, Tati Gabrielle como Jade, Desmond Chiam como Jerrod,​ Damon Herriman como Quan Chi,​ Ana Thu Nguyen como Sindel y C.J. Bloomfield como Baraka.

Solo esperamos que esta película sea mejor que Mortal Kombat Annihilation, la primera secuela de una adaptación cinematográfica de esta franquicia y que es justamente considerada como una de las peores películas basadas en videojuegos de la historia.

¡MORTAL KOMBAAAAAAAT!

