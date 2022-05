Los aficionados a la literatura fantástica para jóvenes adultos, mejor conocida en inglés como «YA novels», seguramente están familiarizados con el trabajo de la autora V.E. Schwab. Ella es la responsable de la popular trilogía de libros Sombra de magia y también escribió una historia corta de vampiros llamada La primera muerte (First Kill), que se convertirá en una nueva serie de Netflix y cuyo primer tráiler ya revelo su fecha de estreno.

Como pudieron ver en el tráiler subtitulado al español que acompaña esta nota, La primera muerte es una historia de amor adolescente entre una vampira y una cazadora de vampiros. Cuando llega el momento para que Juliette cobre su primera víctima para beber su sangre, también lo es para que la cazadora Calíope acabe con su primer monstruo. Pero en lugar de convertirse en enemigas, surge algo más entre ellas que sus respectivas familiar jamás aceptarán.

Aquí tenemos el escenario clásico de Romeo y Julieta pero con un giro lésbico y sobrenatural. No es nada que no hayamos visto antes, pero tiene un par de elementos para subvertir el género al que pertenece. Para comenzar, esta vez la vampira no es la chica popular de la escuela, sino la cazadora. Por otro lado, hay un subtexto racial muy claro que separa los clanes enfrentados. Esperamos que sea bien manejado y no caiga en los típicos clichés de esta clase de series cuando tratan de tocas el tema del racismo.

¿Cuál es la fecha de estreno de La primera muerte en Netflix y quiénes actúan en la serie?

El tráiler subtitulado de La primera muerte también revela la fecha de estreno de la serie en Netflix y su elenco. Podremos ver la primera temporada a partir del viernes 10 de julio de 2022. Las protagonistas son Imani Lewis( El justiciero 2) y Sarah Catherine Hook (American Crime Story). Están acompañadas por Elizabeth Mitchell (Lost, The Expanse, La Purga 3) and Will Swenson, como los padres vampíricos de Juliette, y Aubin Wise (Atlanta) y Jason Robert Moore (The Punisher) como los padres de Calliope.

Esta puede convertirse en otra adorable serie ‘queer’ que siga el éxito de Heartstopper, pero con un giro sobrenatural. Sin embargo, nos preocupa la baja calidad de los efectos especiales que vimos en el tráiler.

Si los vampiros enamorados no es lo suyo, tal vez prefieran esperar la nueva adaptación de Resident Evil que prepara este servicio de ‘streaming’.

Fuente: canal oficial de Netflix Latinoamérica en YouTube