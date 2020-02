La próxima cinta de La masacre de Texas ya tiene directores

Hace unos cuantos meses, el portal Bloody Disgusting reportó que una nueva cinta de La masacre de Texas está en producción. Aunque no compartió muchos detalles sobre la cinta, el medio dio a conocer que Fede Álvarez —mejor conocido por dirigir No respires (2016) y Posesión infernal (2013)— será responsable de producir la película. Sin embargo, en ese entonces no se reveló quién dirigirá el filme ni quiénes lo protagonizarán.

Gracias a un reciente reporte de Variety, por fin se sabe quiénes se sentará en la silla del director. La próxima entrega de La masacre de Texas será dirigida por Ryan y Andy Tohill. Esta par es mejor conocido por dirigir cintas como Eyeline (2012) y The Dig (2018).

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre la historia de la película, Álvarez ha compartido algunas palabras que dan un poco de optimismo al respecto:

“La visión de los hermanos Tohill es exactamente lo que quieren los fanáticos. Es violenta, emocionante y tan depravada que se quedará contigo para siempre”.

Rumores indican que el próximo filme será una continuación directa de la película original de Tobe Hooper. En otras palabras, ignoraría los eventos de anteriores cintas.

La próxima película de La masacre de Texas aún no tiene fecha de estreno.

Fuente: Variety