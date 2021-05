«La Roca» será Krypto el superperro en DC League of Super-Pets

El exluchador libre y actor, Dwayne «La Roca» Johnson, dará su voz a Krypto el superperro en la película DC League of Super-Pets de Warner Bros. Según el reporte, La Roca no solo brindaría su voz al protagonista canino, sino que serviría de productor por medio de su compañía Seven Bucks Productions.

Actualmente y bajo el universo fílmico de DC, Johnson trabaja en el filme del villano convertido en anti-héroe conocido como Black Adam, enemigo de Shazam. En Black Adam, además del debut de la Sociedad de la Justicia de América, un viejo 007 interpretará a Doctor Fate.

DC League of Super-Pets será dirigida y escrita por Jared Stern, quien también escribió The Lego Batman Movie. Sam Levine codirigirá la película junto con Stern, con un estreno planificado para el 20 de mayo del 2022. La animación será provista por Animal Logic.

En la trama de la película con mascotas de la justicia, Krypto, el perro de Superman, une fuerzas con Ace el bati-sabueso, Jumpa el canguro de Mujer Maravilla, y Streaky el supergato de Supergirl.

2022 será un importante año para La Roca en materia de DC Comics, pues además de esta película de Warner Animation Group en mayo, el 29 de julio del 2022 verá el estreno de Black Adam. De ahí a su enfrentamiento o cruce con Shazam y la familia maravilla, es solo cuestión de tiempo.

Fuente: Deadline