Cine y TV

La secuela de la película KPop Demon Hunters tendrá un amplio estreno en cines, antes de su ‘streaming’ por Netflix

Las Huntr/X tendrán mayor oportunidad de brillar gracias a su masivo estreno en cines antes de aterrizar en Netflix.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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De acuerdo con Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, la esperada secuela de la película y fenómeno mundial KPop Demon Hunters, tendrá un amplio estreno en cines antes de su llegada a la plataforma Netflix, donde se lanzó directamente el filme original el 20 de junio del 2025. Antes de eso, Netflix otorgará 45 días en cines a La bola negra y la película de Narnia dirigida por Greta Gerwig también tendrá un estreno amplio en salas, al igual que la película animada Charlie vs. the Chocolate Factory.

Además de estas, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, dirigida por David Fincher, escrita por Quentin Tarantino y protagonizada por Brad Pitt, será la primera película de Netflix en estrenarse en formato IMAX en noviembre. Sarandos explicó que ampliar la presencia de la plataforma en los cines busca llegar al público más apasionado allí donde se encuentre, señalando que «las películas que triunfan en taquilla no son necesariamente las que tienen mayor éxito en Netflix».

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Los informes de datos de la plataforma muestran que las películas más vistas son los títulos originales de Netflix, los cuales superan a los títulos provenientes de televisión de pago, a excepción de las películas infantiles y familiares que, «se vuelven a ver muchas veces». Sin embargo, una parte fundamental de la estrategia de exhibición en salas consiste en diferenciar los lanzamientos de películas de cine de arte y ensayo, de los de películas familiares de gran atractivo masivo, como KPop Demon Hunters.

«Train Dreams podría haber estado en cartelera durante seis meses y… habría resultado beneficioso para ese tipo de cine de arte y ensayo. En el otro extremo tenemos la película familiar dirigida a todos los segmentos demográficos y pensada para verse una y otra vez… así que decidimos tomar ambos casos y tratarlos de manera distinta», señaló Sarandos. Por ahora, todo lo que sabemos sobre la secuela de KPop Demon Hunters es que no llegará antes del 2029.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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