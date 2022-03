La serie basada en The Batman se enfocaría en el Asilo Arkham

Desde mediados del 2020 se dio a conocer que The Batman, dirigida por Matt Reeves, tendría una serie basada en la película y enfocada en el Departamento de Policía de Gotham. A su vez, el pasado septiembre conocimos que HBO Max prepara igualmente la llegada de una serie basada en el personaje de El Pingüino, interpretado por Colin Farrell en The Batman.

En un episodio del podcast Happy, Sad, Confused, el director Matt Reeves reveló que la serie ‘spin-off’ de «Gotham PD» fue suspendida. «Una cosa que no vamos a hacer y que iba a hacer… la serie basada en la policía de Gotham, la cual está actualmente suspendida. No vamos a hacerla», señaló Reeves.

La noticia, sin embargo, no es sobre una confirmada cancelación de la serie, sino un nuevo enfoque temático. En otra entrevista reportada por The Direct, Reeves indicó que la serie tomaría una nueva dirección enfocada en el Asilo Arkham. Al parecer el proyecto de Gotham PD evolucionó en una serie con toques de horror ubicada en Arkham, locación presenciada en The Batman.

«Nos hemos movido al reino especulativo sobre qué exactamente sucedería en el mundo de Arkham relacionado con la película, y algunos de los personajes… casi inclinándose a la idea de… es como una película de terror o una casa embrujada, eso es Arkham.» Matt Reeves

La planeada serie de Gotham PD enfrentó diferentes problemas durante su preproducción. El responsable, Terence Winter, se retiró del proyecto en noviembre del 2020 debido a diferencias creativas. Todavía no tenemos certeza alguna si veremos en esta serie a Jeffrey Wright como Jim Gordon o a Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman.