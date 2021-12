Durante la presentación de The Game Awards 2021, Geoff Keighley dio paso al primer tráiler oficial de la nueva serie de Halo. No solo rebosa calidad visual cortesía de Amblin Television, compañía de Steven Spielberg, sino que los soldados Spartan y el Jefe Maestro también se dejan ver con lujo de detalles en sus armaduras. Esta será una serie exclusiva del servicio de streaming Paramount Plus.

Elementos como Ciudad Capital lucen directamente extraídos de los videojuegos. Los espectadores no podrán quejarse de fidelidad aún con los nuevos personajes introducidos, siempre necesarios para extender una trama en televisión cuando se trata de adaptaciones de otros medios. Las armas y vehículos tradicionales de Halo harán aparición, del mismo modo.

Protagonizada por Pablo Schreiber (Orange Is the New Black) como Master Chief, Natasha McElhone (Californication) como la Dra. Catherine Halsey, Jen Taylor (actriz de voz en los juegos de Halo) como Cortana, Olive Grey (EastEnders) como la Dra. Miranda Keyes, y Bokeem Woodbine (Fargo) como un nuevo soldado Spartan llamado Soren-066.

La serie de Halo debutará durante el primer trimestre del 2022.

Por su parte, el nuevo Halo Infinite ya se encuentra disponible para Xbox Series X / S y PC, con un multijugador gratuito alabado por su jugabilidad y criticado por su monetización.

Fuente: Paramount Plus