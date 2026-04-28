La serie de Spider-Noir cuenta con algo especial que Spider-Man: Un nuevo día al parecer tendría miedo de incluir

Prime Video presentó el segundo tráiler oficial tanto en color como en blanco y negro de la serie Spider-Noir, desatando a Ben Reilly (Nicolas Cage) como un vecino nada amigable, quien descubre sus poderes arácnidos y sufre una delirante crisis existencial. Spider-Noir se estrena el 27 de mayo por Prime Video, pero las comparaciones con Spider-Man: Un nuevo día y sus diferentes tonos sobresalen, en especial porque la película insinúa una posible mutación de Peter, pero en Spider-Noir la referencia es más directa.
Tráiler a color con subtítulos en inglés
Tráiler a blanco y negro con subtítulos en español
Basados en la clásica serie animada e indicios del tráiler, el rumor de Man-Spider en Un nuevo día había cobrado fuerza. Un reciente reporte sobre la película de los X-Men de Marvel Studios, señala a su vez que los productores de Spider-Man: Un nuevo día habrían expresado dudas sobre la inclusión de Man-Spider, preocupados por cómo reaccionará el público familiar ante la aparición de un monstruo de ocho patas en la película, así que podrían haber optado por no hacerlo.
El actor de voz Salvador Delgado, reconocido por adaptar al español latino los papeles del actor Nicolas Cage, vuelve a prestar su voz en esta versión de Spider-Man Noir en acción real. Curiosamente, en la serie el personaje alterego de Ben Reilly será referido como «The Spider», no Spider-Man, acercándose así a otros personajes del mismo estilo noir como The Shadow y The Spirit.
La serie de acción real está basada en el cómic de Marvel, Spider-Man Noir, con Cage retomando el personaje favorito de los fans, al que prestó su voz en Spider-Man: Un nuevo universo de 2018. En los cómics, Spider-Man Noir es una versión alternativa de Peter Parker, por lo que el cambio a Ben Reilly para la serie es una sorpresa. Sin embargo, los fanáticos conocen muy bien a Ben Reilly, quien es un clon de Peter Parker creado para ser su rival, pero que en cambio se convierte en un amigo cercano. Ben debutó en The Amazing Spider-Man #149, publicado en 1975, y desde entonces se ha convertido en una variante favorita.