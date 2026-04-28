La serie de Spider-Noir cuenta con algo especial que Spider-Man: Un nuevo día al parecer tendría miedo de incluir

Prime Video presentó el segundo tráiler oficial tanto en color como en blanco y negro de la serie Spider-Noir, desatando a Ben Reilly (Nicolas Cage) como un vecino nada amigable, quien descubre sus poderes arácnidos y sufre una delirante crisis existencial. Spider-Noir se estrena el 27 de mayo por Prime Video, pero las comparaciones con Spider-Man: Un nuevo día y sus diferentes tonos sobresalen, en especial porque la película insinúa una posible mutación de Peter, pero en Spider-Noir la referencia es más directa.

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Tráiler a color con subtítulos en inglés

Tráiler a blanco y negro con subtítulos en español

Basados en la clásica serie animada e indicios del tráiler, el rumor de Man-Spider en Un nuevo día había cobrado fuerza. Un reciente reporte sobre la película de los X-Men de Marvel Studios, señala a su vez que los productores de Spider-Man: Un nuevo día habrían expresado dudas sobre la inclusión de Man-Spider, preocupados por cómo reaccionará el público familiar ante la aparición de un monstruo de ocho patas en la película, así que podrían haber optado por no hacerlo.

Spider-Noir sin miedo al éxito con su «Man-Spider», posiblemente una alucinación de Ben Reilly.

El actor de voz Salvador Delgado, reconocido por adaptar al español latino los papeles del actor Nicolas Cage, vuelve a prestar su voz en esta versión de Spider-Man Noir en acción real. Curiosamente, en la serie el personaje alterego de Ben Reilly será referido como «The Spider», no Spider-Man, acercándose así a otros personajes del mismo estilo noir como The Shadow y The Spirit.

Telaraña orgánica para un aura más bizarra (vía Twitter/X).

La serie de acción real está basada en el cómic de Marvel, Spider-Man Noir, con Cage retomando el personaje favorito de los fans, al que prestó su voz en Spider-Man: Un nuevo universo de 2018. En los cómics, Spider-Man Noir es una versión alternativa de Peter Parker, por lo que el cambio a Ben Reilly para la serie es una sorpresa. Sin embargo, los fanáticos conocen muy bien a Ben Reilly, quien es un clon de Peter Parker creado para ser su rival, pero que en cambio se convierte en un amigo cercano. Ben debutó en The Amazing Spider-Man #149, publicado en 1975, y desde entonces se ha convertido en una variante favorita.