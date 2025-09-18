La serie de Splinter Cell ya tiene fecha de estreno en Netflix y tráiler subtitulado en español

Han pasado más de 12 años desde que salió el último juego de Splinter Cell y aunque hay fanáticos de esta serie de acción y espionaje pidiendo una nueva entrega a gritos, Ubisoft parece muy interesada en sacar muchas novelas sobre Sam Fisher y ponerlo a hacer cameos, pero no en sacar un nuevo videojuego. El mejor ejemplo de esto es Splinter Cell Deathwatch, una serie animada cuya fecha de estreno en Netflix finalmente fue revelada y cuyo tráiler subtitulado en español ya se encuentra disponible.

Empecemos viento el avance en cuestión. Este muestra a un Sam más envejecido en una nueva misión. El objetivo de Third Echelon en esta ocasión es una mujer cuyo pasado está relacionado con una anterior víctima de Sam. Está subtitulado en español, así que podemos oir la voz de Liev Schreiber (X-Men Orígenes: Wolverine) como Sam Fisher y la de Kirby Howell-Baptiste (Sandman) como Zinnia McKenna.

Como pudieron ver, la fecha de estreno de la serie será el martes 14 de octubre de 2025. Ese día se estrenarán todos los episodios en Netflix.

Esta serie animada está basada en los juegos de la franquicia Tom Clancy’s Splinter Cell y está escrita por Derek Kolstad, muy conocido por haber escrito las películas de John Wick y Nobody.

Mientras tanto, seguimos esperando un nuevo videojuego de la saga. En 2021 nos enteramos que Ubisoft supuestamente estaba trabajando en un ‘remake’ del primer Splinter Cell, pero no hemos sabido nada más desde entonces. Por otro lado, la largamente esperada película en la que Tom Hardy iba a interpretar a Sam Fisher fue oficialmente cancelada a finales del año pasado.

Los fanáticos de estos juegos han tenido que esperar mucho y siguen sin saber nada sobre un posible nuevo juego. Esperamos que al menos esta serie sea buena y les ayude a pasar este mal trago.