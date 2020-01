Starz Play, el servicio de transmisión premium de la cadena Starz, anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de Castle Rock, serie de terror psicológico de Warner Bros. basada en el multiverso de historias interconectadas creadas por Stephen King. Los 10 episodios se estrenarán en América Latina, Reino Unido, Alemania e Italia el jueves 13 de febrero de 2020.

Para este lanzamiento, el personaje interpretado por Lizzy Caplan llega a la ciudad de Castle Rock, una joven enfermera mejor conocida por la novela Misery, adaptada al cine en 1990 e interpretada por Kathy Bates en aquel entonces. En la segunda temporada se crea un ambiente tenso entre los diferentes clanes de guerra, cuando la psicópata Annie Wilkes es atacada en Castle Rock.

Ambientada en el universo de Stephen King, Castle Rock combina la mitología y la narrativa de reconocidos personajes de las obras más famosas de King, tejiendo una saga épica de oscuridad y luz alrededor de los bosques de Maine. La ciudad ha ocupado un lugar importante en la carrera literaria de King: Cujo, The Dark Half, IT y Needful Things, así como la novela The Body y numerosas historias cortas como Rita Hayworth y The Shawshank Redemption hacen referencia a Castle Rock.

La serie está protagonizada por Lizzy Caplan (Masters of Sex), Paul Sparks (House of Cards), Barkhad Abdi (Blade Runner 2049), Yusra Warsama (The Last Days on Mars) , Elsie Fisher (Mi villano favorito), Matthew Alan (13 Reasons Why) y Tim Robbins (The Shawshank Redemption).

Fuente: Starz Play Latinoamérica