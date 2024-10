La Sustancia explicada: análisis a fondo de la película

La verdad es que La Sustancia no necesita explicación. Esta película de terror que se ha ido convirtiendo poco a poco en un fenómeno cultural no es nada sutil en cuanto a su crítica social y bastante directo en su mensaje. Pero este no es un artículo sobre la percepción que tienen las personas de si mismas ni sobre el culto a la belleza y la juventud en Hollywood. Existen muchas dudas sobre la sustancia que usa el personaje de Demi Moore y Margaret Qualley, qué es, cómo funciona, quién la creó, etc. Tenemos que decir de una vez que la mayoría de esas preguntas no tienen una respuesta satisfactoria, pero eso no significa que no podamos explicar por qué es así y compartir nuestras teorías.

Si están aquí es porque ya vieron la película y eso significa que podemos hacer ‘spoilers’. Eso es bueno porque definitivamente los vamos a hacer.

La lógica de La Sustancia

Algunas críticas que hemos visto contra esta película mencionan su supuesta falta de lógica porque «Sue no tiene documentos» y hablan de casualidades imposibles que «no tienen sentido». Estas personas fallaron en comprender que La Sustancia tiene su propia lógica, más adecuada de un cuento de hadas que del mundo real.

Cuando entendemos esto, muchas cosas cobran sentido. La sustancia y la empresa que la creó son más afines al hada, el duende o el demonio que cumplen un deseo a cambio de seguir una regla muy específica. Es la cenicienta quedándose en el baile hasta después de medianoche, es Rumpelstiltskin convirtiendo la paja en oro a cambio del primogénito y la Sirenita cambiando su voz por un par de piernas. Hay mucho de los cuentos de los hermanos Grimm en esta trama, solo que con elementos más modernos.

Los cuerpos de Sue y Elisabeth se quedan desnudos sobre el piso porque ofrecen una imagen más impactante y un simbolismo relevante, no porque tengan sentido que los dejen ahí. Como este hay muchos otros ejemplos en la película que dejan claro que no se rige por la lógica del mundo real y así es como tenemos que comprenderlo, seguir las tramas usando las reglas que ella misma nos pone, la cuales, como el manual de instrucciones de uso de la misma sustancia, son bastante detalladas.

¿Cómo funciona la Sustancia?

El ejemplo del huevo dividiéndose en dos al comienzo de la película deja claro que se trata de un proceso de reproducción asexual por mitosis. En teoría, la inyección del activador causa que todas las células del cuerpo dupliquen su ADN y se dividan en nuevas células, formando en tiempo récord una «copia» del sujeto.

Por supuesto, el proceso como lo vemos en la película pertenece al campo de la ciencia ficción. El cuerpo humano no tiene la capacidad de crear una copia adulta de sí mismo de esa forma y si de algún modo fuera forzado a hacerlo, sería destruido en el proceso. Sin embargo, no todo es inventado. Hay avances científicos que permiten controlar hasta cierto nivel la replicación de ADN de las células y esa sería la base sobre la cual existiría la sustancia en su mundo ficticio.

Por alguna razón que no es explicada, la versión más joven creada con la Sustancia no tiene la capacidad de generar suficiente líquido cefalorraquídeo para proteger el sistema nervioso central, así que este debe ser extraído del cuerpo matriz y consumido como «Estabilizador». Esto crea una dependencia absoluta. El cuerpo joven no puede existir sin un cuerpo matriz funcional.

Pero el aspecto más interesante sobre el funcionamiento de La Sustancia en la película es el cambio que se hace entre cuerpos cada semana. Inicialmente pensamos que era una transferencia de conciencia —después de todo, «you are the same»— pero también cabe la posibilidad de que el cuerpo joven sea una conciencia nueva y diferente a la del cuerpo matriz, pero con la que comparte memorias clave.

Desde un punto de vista de «diseño» las reglas de funcionamiento de esta droga no tienen sentido. Tenemos que recordar que esta historia funciona bajo su propia lógica y siempre en servicio de su metáfora crítica de lo que la obsesión con la juventud y la belleza hace a las mujeres, especialmente en la industria hollywoodense. El cambio semanal entre cuerpos es necesario para que Sue y Elisabeth contrasten sus vidas con las de su «otro yo» y para crear tensión entre ambas personalidades a pesar de que dependen emocional y físicamente una de la otra.

¿Quién creó La Sustancia?

En la película, la Sustancia es una droga del mercado negro y aunque nunca lo dicen explícitamente, es claro que no se puede vender u ofrecer de manera legal. Todo el proceso de adquisición está fríamente calculado y controlado para proteger la identidad de sus creadores y comerciantes. Lo único que se muestra de dicha empresa es su logo, que parece ser una doble D amarilla.

Muchos fanáticos de la película se han puesto a buscar menciones de dos palabras que comiencen con ‘D’ para descubrir quiénes son los creadores de la Sustancia. Otros creen que se puede tratar de una referencia a una empresa farmacéutica real con dos nombres que empiezan por la misma letra, específicamente Johnson & Johnson.

Esto tiene sentido. Si una gran empresa descubre una droga como esta, que no puede comerciar debido a sus efectos peligrosos o controversiales, seguramente buscará una «forma alternativa» de ponerla en manos de quienes están dispuestos a pagar dinero con ella y hacer todo lo posible por ocultar quién está detrás de ella.

Pero lo más probable es que ese símbolo no represente un nombre, sino simplemente las dos mitades de la yema de un huevo hacia el mismo lado para indicar que están separadas aunque sean parte de lo mismo, otra referencia a la forma en que funciona la droga.

Lo que queremos decir es que, a menos que hagan nuevo contenido oficial sobre la película, nunca nos enteraremos de quienes son los creadores de la Sustancia. Esa información no está en el filme. Sabemos que tal vez los decepcione esta respuesta, pero es que enfocarnos en el «lore» detrás de la historia es incorrecto. Tenemos que concentrarnos es en los efectos que tiene en la vida de Elisabeth.

El monstruo Elisasue

No hay misterio detrás de la existencia del monstruo que aparece en la parte final de La Sustancia. No solo porque su naturaleza es completamente metafórica, sino porque la misma directora Coralie Fargeat explicó directamente lo que representa.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Fargeat dijo que esa escena «representa la parte monstruosa de nosotros mismos que tratamos de de esconder porque creemos que no encaja en el mundo, como Sue escondiendo su verdadera identidad o Elisabeth recurriendo a una alteración de su cuerpo para aliviar el rechazo por su edad».

«Temáticamente, la escena en que sangra a chorros sobre la audiencia quiere decir ‘esto es lo que ustedes nos hicieron a nosotras. Son complices de esta violencia. Mírenla. No volteen el rostro». También dice que el hecho de que la sangre moje el lente de la cámara es algo muy a propósito. Nosotros, la audiencia de la película, también somos culpables de participar en esa cultura de lo superficial.

Sobre la escena final en la estrella del paseo de la fama dice que «es el momento en que Elisabeth es finalmente libre de su forma humana y todos los problemas que esta acarrea, tanto emocionales como físicos. Ya no está atada a las críticas hacia su cuerpo ni siente que su valor depende de su ‘status’ como estrella».

Pero, ¿por qué se transforma de esta manera? No hay razones secretas más allá de lo que vemos en la película. Hay razones por las que la Sustancia se vende en secreto y una de ellas son las terribles consecuencias que tiene su mal uso. La FDA de Estados Unidos jamás permitiría la venta de un producto así (aunque sí permiten la venta de opioides altamente adictivos así que… ¿quién sabe?).

El Activador no puede crear una nueva persona a partir de Sue porque ella no puede generar líquido cefalorraquideo. En consecuencia, «no sabe que hacer con su ADN» y termina generando una mutación que combina caóticamente elementos del cuerpo matriz y el cuerpo joven. Esto, por supuesto, somos nosotros tratando de encontrar un sentido más o menos científico a la situación. Como ya dijimos en un comienzo, no tiene que tener una explicación clara y no la necesita, la razón de ser el monstruo Elisasue es llevar la metáfora de la historia al extremo menos sutil posible.

¿La Sustancia es una referencia a Ozempic?

Una considerable parte de la audiencia parece haber llegado a esta conclusión, pero aunque la película La Sustancia definitivamente NO pretende ser una referencia directa al ozempic, si hay una relación indirecta.

Por si no saben de qué estamos hablando, Ozempic (semaglútida, específicamente) es una droga legal muy de moda entre los famosos. Aunque fue creada como una medicina antidiabética, sus efectos ralentizando el metabolismo y reduciendo el apetitito han hecho que tenga mucho éxito como mecanismo para pérdida de peso muy rápidamente.

Aunque algunos están creando teorías de conspiración al respecto o hablando sobre catastróficos efectos secundarios, parece ser una droga bastante segura. El problema es que, tomando en cuenta la obsesión con la apariencia que critica la misma película de la que estamos hablando, se ha convertido en un producto de alta demanda y está creando problemas para quienes la necesitan en el tratamiento de su diabetes.

Hay muchos otros elementos visualmente, simbólicos y temáticos de La Sustancia que merecen análisis y explicación —especialmente por la forma en que referencia El retrato de Dorian Gray, el cine ‘body-horror’ de David Cronenberg y su espacio en el género biopunk— pero estas son las preguntas más comunes que hemos visto sobre la película en internet. Sabemos que para algunos puede haber resultado decepcionante saber que no hay «respuestas directas», pero insistimos en que no las necesita.

Otros análisis a fondo