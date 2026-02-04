Cine y TV

La temporada 2 de Monarch promete una poderosa alianza entre Godzilla y Kong contra el Titán X

¿Ustedes ya se conocían?

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El universo cinematográfico de Godzilla, llamado Monsterverse, continúa desarrollándose en la serie para Apple TV+ completamente canónica con las películas y que el 27 de febrero estrena su temporada 2. Ya conocíamos que Kong es el invitado especial en esta ocasión, además del Rey de los monstruos, pero el nuevo avance de Monarch: Legacy of Monsters promete una intensa batalla de titanes muy digna de la gran pantalla.

Dado que la primera temporada transcurre después de la primera película de Godzilla (2014), gran parte de su acción en el presente ocurre en 2015. Sin embargo, al final de la temporada, tras quedar atrapadas en Axis Mundi –la Tierra Hueca donde el tiempo fluye de forma diferente–, Cate, su abuela, Keiko y May llegan al 2017 gracias a los esfuerzos de Hiroshi y Kentaro. Esto significa que los eventos actuales de la segunda temporada tendrán lugar en 2017, aproximadamente dos años antes de los eventos de la película de 2019, Godzilla: King of the Monsters. Esto crea un poco de preguntas porque todo aquello es antes de Godzilla vs Kong (2021).

- Publicidad -

La segunda temporada de Monarch de nuevo hará un ‘flashback’ a los primeros días de la organización titular, tal como lo hizo en la primera temporada. Por lo tanto, esto incluirá eventos de la década de 1950, así como todo lo anterior a 1962. Después de 1962, Shaw queda atrapado en Axis Mundi y emerge en 1982. Las aventuras de Shaw posteriores a 1982 probablemente no se explorarán en los ‘flashbacks’ de la segunda temporada de Monarch, ya que ese período de tiempo tal vez se visite en la futura serie ‘spin-off’ enfocada en Lee Shaw.

🦖

Godzillaaaaaa!!!

Monarch: Legacy of Monsters, tráiler de la temporada 2 le da la bienvenida a Kong
Monarch: Legacy of Monsters, tráiler de la temporada…
Así funciona la transformación en Godzilla gigante y el enfrentamiento contra el Titán en Fortnite
Así funciona la transformación en Godzilla gigante y…
Arte filtrado de Fortnite Capítulo 6, temporada 1 confirma a Godzilla, Baymax, samuráis
Arte filtrado de Fortnite Capítulo 6,…
Godzilla: Voxel Wars, el juego de estrategia cúbica con los ‘kaiju’ de Toho llegará a Switch
Godzilla: Voxel Wars, el juego de…
Dave The Diver x Godzilla: fecha y detalles de la colaboración
Dave The Diver x Godzilla: fecha…
Rápidos y furiosos 11 ya tiene título oficial y fecha de estreno
Explicamos la película Terror en Silent Hill: Regreso al infierno, sus cambios respecto al juego y por qué los fans la odiaron
La película live action de Blue Lock ya tiene al actor que interpretará a Yoichi Isagi
Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct de Super Mario Galaxy: la película
La nueva película live-action de He-Man es un ‘isekai’ – tráiler, fecha de estreno y más de Amos del Universo
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Hellbreak quiere ser el juego de cartas por excelencia del terror y los monstruos de Universal
No hay comentarios

Lo último

Hellbreak quiere ser el juego de cartas por excelencia del terror y los monstruos de Universal
Cultura POP
Patente de Sony sugiere un control de PlayStation completamente táctil
Videojuegos
Roblox Azure Latch Intro
Roblox: Códigos de Azure Latch (Febrero 2026)
Videojuegos
Chappell Roan llega a Fortnite Festival en febrero de 2026 – Así lucen sus skins y objetos cosméticos
Videojuegos