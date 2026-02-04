La temporada 2 de Monarch promete una poderosa alianza entre Godzilla y Kong contra el Titán X

El universo cinematográfico de Godzilla, llamado Monsterverse, continúa desarrollándose en la serie para Apple TV+ completamente canónica con las películas y que el 27 de febrero estrena su temporada 2. Ya conocíamos que Kong es el invitado especial en esta ocasión, además del Rey de los monstruos, pero el nuevo avance de Monarch: Legacy of Monsters promete una intensa batalla de titanes muy digna de la gran pantalla.

Dado que la primera temporada transcurre después de la primera película de Godzilla (2014), gran parte de su acción en el presente ocurre en 2015. Sin embargo, al final de la temporada, tras quedar atrapadas en Axis Mundi –la Tierra Hueca donde el tiempo fluye de forma diferente–, Cate, su abuela, Keiko y May llegan al 2017 gracias a los esfuerzos de Hiroshi y Kentaro. Esto significa que los eventos actuales de la segunda temporada tendrán lugar en 2017, aproximadamente dos años antes de los eventos de la película de 2019, Godzilla: King of the Monsters. Esto crea un poco de preguntas porque todo aquello es antes de Godzilla vs Kong (2021).

La segunda temporada de Monarch de nuevo hará un ‘flashback’ a los primeros días de la organización titular, tal como lo hizo en la primera temporada. Por lo tanto, esto incluirá eventos de la década de 1950, así como todo lo anterior a 1962. Después de 1962, Shaw queda atrapado en Axis Mundi y emerge en 1982. Las aventuras de Shaw posteriores a 1982 probablemente no se explorarán en los ‘flashbacks’ de la segunda temporada de Monarch, ya que ese período de tiempo tal vez se visite en la futura serie ‘spin-off’ enfocada en Lee Shaw.