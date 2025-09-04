La temporada 2 de Tomb Raider ya tiene fecha de estreno en Netflix

Usualmente cuando vemos una serie en Netflix que nos gusta, de inmediato comenzamos a temer su cancelación y no poder ver cómo sigue la historia. Afortunadamente, eso no va a pasar con las aventuras animadas de Lara Croft. Ya sabíamos que Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft —estrenada en Netflix en octubre de 2024— sí iba a tener una temporada 2 y que no íbamos a tener que esperar mucho por ella, pero ya conocemos también cuál será su fecha de estreno.

En los nuevos episodios, Lara se unirá a su amiga (¿algo más que una amiga?) Sam, que lleva bastante tiempo desaparecida de la franquicia. Juntas tendrán que seguir el rastro de unas máscaras orishas robadas de África por una enigmática billonaria que quiere apropiarse de su poder.

Según Netflix y Legendary Television, la temporada 2 de Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft tendrá como fecha de estreno el jueves 11 de diciembre de 2025. Igual que ocurrió con la anterior temporada, todos los episodios estarán disponibles al mismo tiempo.

Esta temporada contará de nuevo con la voz de Hayley Atwell (Misión Imposible, Capitán América) como la voz de Lara Croft en inglés. La acompañarán Karen Fukuhara (The Boys) como Sam Nishimura, O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale) como Eshu, Allen Maldonado como Zip y Earl Baylon como.

La primera temporada de la serie fue en general bien recibida, pero también fue muy criticada por ciertos elementos en la representación de Lara, la animación de ciertas escenas y un villano estereotípico. Esperamos que la temporada 2 corrija esos problemas. Mientras tanto, estaremos esperando noticias del próximo videojuego de la saga.