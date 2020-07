La Vieja Guardia — Reseña

La inmortalidad es una de las grandes fantasías colectivas de la humanidad. Es comprensible, ya que en el fondo todos sentimos miedo a la muerte. Sin embargo, la idea de vivir para siempre tal vez no sea muy atractiva después de todo. El mundo parece un lugar cada vez peor e inevitablemente llegará el momento en que el hastío nos inunde. Pero la inmortalidad también nos ofrece la oportunidad de hacer el bien a una escala inimaginable. La Vieja Guardia (The Old Guard) es la nueva película de Netflix que nos pide reflexionar al respecto.

Descrita de este modo, este filme parece un melodrama sobre la condición humana. Pero es antes que todo una película de acción intensa y brutal con mucha violencia y personajes muy carismáticos.

La Vieja Guardia está basada en un cómic de 2017 ilustrado por Leandro Fernández y escrito por el legendario Greg Rucka, un nombre muy conocido por los lectores de Batman, Mujer Maravilla y Punisher, entre otros. Este cuenta la historia de un equipo de mercenarios a sueldo conformado por inmortales que han vivido cientos de años y, en el caso de su líder —una mujer conocida como Andy—, milenios. Su naturaleza ha sido descubierta por una organización que busca apoderarse de su secreto y deben huir mientras le dan la bienvenida a una nueva miembro a su grupo.

Tal como hemos visto en otras obras sobre la inmortalidad —como la popular franquicia Highlander— vivir para siempre no es necesariamente una bendición. Los miembros del equipo tienen diferentes perspectivas sobre su situación. Para algunos es disfrutar eternamente del amor, otros viven en constante temor del futuro y otros, como Andy, han perdido la fe en el mundo y no saben qué hacer con sus extraños dones.

Andy es magistralmente interpretada por Charlize Theron, que con los papeles que le hemos visto en filmes como Mad Max: Furia en el Camino y Atómica se está convirtiendo en toda una ícono del cine de acción moderno. A pesar de ser presentada como una asesina amargada, es imposible no simpatizar con ella. Todos nosotros hemos visto el mundo empeorar. Las naciones son cada vez más violentas y radicales, el calentamiento global amenaza con hacer el mundo invivible y la pobreza sigue en aumento. ¿Cómo se puede mantener la esperanza en un futuro?

En contraste tenemos a Nile Freeman (KiKi Layne, a quien ya vimos en El blues de Beale Street), una soldado de Estados Unidos que recientemente descubrió que no puede morir. Ella es la subrogada de la audiencia a través de la cual conocemos el mundo en que se desarrolla el filme. Aunque Andy trata de prepararla para el dolor y sufrimiento de ser una inmortal, ella tiene una mente mucho más abierta hacia lo que le depara el destino.

Como dijimos antes, La Vieja Guardia no es solo una reflexión sobre la idea de la inmortalidad, sino una gran película de acción. Las secuencias de combate, tanto con armas de fuego como cuerpo a cuerpo, son realmente emocionantes. Los personajes logran demostrar un nivel de perfección que solo podrían dar cientos de años de experiencia marcial. Trabajan en equipo con una coordinación perfecta y apenas necesitan comunicarse entre ellos para estar perfectamente sincronizados. Aquí no tenemos la cámara temblorosa ni los constantes cortes de edición que plagan a muchos filmes de acción modernos. Realmente podemos disfrutar de las coreografías.

Aunque los protagonistas no pueden morir, la trama se la ingenia para llenar estos momentos con tensión y peligro. A nuestro grupo de inmortales lo persigue una empresa farmacéutica que quiere experimentar con ellos para poder convertir la vida eterna en un producto. La maldad de estos villanos, especialmente de su CEO —interpretado por Harry Melling, el primo Dudley de Harry Potter— parece algo caricaturesca. Al menos hasta que recordamos que en el mundo real hay gigantes farmacéuticos que pretenden convertir la futura vacuna contra el COVID-19 en un negocio rentable. A pesar de haber sido grabada en la era pre-pandemia, esta película aprovecha para criticar la forma en que el capitalismo se apropió de la industria de la salud.

La Vieja Guardia parece ser una película profundamente pesimista. Incluye una secuencia sobre el destino de una inmortal que realmente acentúa los potenciales horrores de una vida eterna. Si nos ponemos a pensar en ello, puede tenernos despiertos toda la noche. Pero la historia logra presentar un elemento de esperanza a través de las buenas acciones, por pequeñas que estas sean, y la lleva a un desenlace muy satisfactorio.

Este perfecto equilibrio entre el drama enfocado en los personajes, la acción y su profundidad temática se debe al trabajo de la directora Gina Prince-Bythewood. Ella es reconocida por dirigir dramas románticos como Beyond The Lights y The Secret Life of Bees. Se supone que su primer gran trabajo en Hollywood sería la película de Silver Sable & Black Cat, del universo de Spider-Man, pero ese proyecto ahora está en el limbo. Es bueno saber que, gracias a La Vieja Guardia, no nos perdimos de su talento en un tipo de cine más ‘palomitero.’

Sí, esta es una muy buena película de acción que sabe manejar sus temas, pero también tiene algunos defectos. Para empezar, hay personajes secundarios que prácticamente gritan que necesitan más trasfondo, pero quedan ignorados. Hay otras ideas y subtramas que se quedan iniciadas y quedamos con muchas dudas sobre el desarrollo de ciertos eventos. También hay un par de ‘sorpresas’ tan obvias que resulta absurdo pensar que personajes con tantos años de experiencia no las hubieran visto venir.

Pero estos son problemas menores que no lastiman una de las mejores películas de acción de lo que va del año. Extrañamos mucho la experiencia de ir a cine en estos tiempos pandémicos. Gracias a La Vieja Guardia podemos al menos disfrutar de uno de los grandes filmes-espectáculos de mediados de año, así sea en una pantalla más pequeña de lo habitual.

No podemos esperar por la segunda parte que promete su final. No solo porque tal vez así se desarrollen algunas esas buenas ideas que quedaron a medias, sino porque de verdad es fácil sentir cariño por este grupo de inmortales y queremos volver a verlos en acción.