La secuela de Labyrinth llegará de manos del director de Doctor Strange

Han pasado 34 años desde el estreno de Labyrinth, pero esta película de culto ahora es más querida que cuando llegó a los cines. Aunque fue un rumor durante mucho tiempo, una secuela finalmente está en el horizonte y será dirigida por Scott Derrickson, conocido por su trabajo en Doctor Strange y películas de terror como Siniestro y El Exorcismo de Emily Rose.

Esta noticia llega varios meses después de que Derrickson abandonara la pre-producción de Doctor Strange and the Multiverse of Madness por ‘diferencias creativas’ con Marvel Studios. Hace algunas semanas se reveló que su reemplazo será otro maestro del horror: Sam Raimi.

Scott Derrickson

La primera Labyrinth fue dirigida por el legendario Jim Henson y contó con una gran cantidad de personajes interpretados por las marionetas creadas por su compañía. Los protagonistas humanos fueron una joven Jennifer Connelly y David Bowie, cuyo rol como Jareth, Rey de los Duendes, se volvió icónico.

La trama seguía a Sarah (Connelly), una adolescente que invoca al Rey de los Duendes para que se lleve a su molesto hermano bebé. Cuando se da cuenta de su error, debe adentrarse en una tierra de fantasía y recorrer un laberinto mágico para poder rescatar al pequeño.

La secuela de Labyrinth será producida por Lisa y Brian Henson. El guion será de Maggie Levin. Esta película apenas se encuentra en una fase muy temprana de su producción y todavía no sabemos cuándo podría llegar a los cines. Es poco probable que la veamos antes de 2022.

Fuente: Deadline