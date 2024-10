Las escenas poscréditos de Venom 3 no valen la pena, les contamos que pasa para que no pierdan el tiempo

Venom 3, o mejor Venom: El último baile, ya se estrenó en todo el mundo —incluyendo Colombia y el resto de Latinoamérica— y como es tradición, no tiene una sino dos escenas poscréditos. Bueno, tiene una a mitad de los créditos y otra al final de ellos. Los fanáticos de las películas basadas en cómics saben que usualmente pueden esperar una gran revelación o cameo en estos momentos, pero no hay nada interesante aquí.

Vamos a revelarles qué pasa en las escenas poscréditos de esta película para que no pierdan el tiempo quedándose en el cine cuando los nombres de los cineastas comiencen a llenar la pantalla grande. Advertiríamos de ‘spoilers’, pero la verdad es que no pasa nada interesante en ellas así que pueden seguir leyendo incluso aunque no hayan visto la película.

¿Qué pasa en la escena de mitad de créditos de Venom: El último baile?

La primera escena extra de la película nos muestra de nuevo a Knull en su trono. Básicamente nos recuerda que sigue ahí y que sigue planeando cómo escapar de su prisión. Eso es todo.

Si esperaban ver al dios de los simbiontes en acción al menos en la escena final, van a quedar muy decepcionados. Nunca se levanta de su trono y lo único que hace es enviar a los xenofagos a través de portales. Literalmente no hace nada más.

¿Qué pasa en la escena poscréditos de Venom 3?

Es una escena de broma. Muestran al barman interpretado por Cristo Fernández saliendo de las ruinas que quedaron del área 51 al final de la batalla y a una cucaracha acercándose a uno de los tubos en los que estaban contenidos los simbiontes. Eso es todo.

Esa es una referencia a una escena previa en la que la Dra. Teddy Payne dijo que las cucarachas iban a sobrevivir a todo.

Ahí lo tienen, las escenas de mitad de créditos y poscréditos de Venom: El último baile no tienen cameos, grandes revelaciones ni chistes buenos. Es mejor que salgan del cine tan pronto como quieran.