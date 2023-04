Las gotas de Dios: serie de Apple TV+ basada en el ‘manga’ de Tadashi Agi

Apple TV+ anunció la nueva serie francojaponesa de Legendary Entertainment, adaptada del ‘manga’ más vendido en el listado de The New York Times. Las gotas de Dios es una obra del mundo de la gastronomía y vinos escrita por Tadashi Agi con arte de Shu Okimoto, publicada por Kodansha. La serie de Apple TV+ de Las gotas de Dios está protagonizada por Fleur Geffrier (Das Boat, Elle) como Camille Léger y Tomohisa Yamashita (Tokyo Vice, Alice in Borderland) como Issei Tomine.

Tráiler de Las gotas de Dios.

La serie de ocho episodios es producida por Les Productions Dynamic en asociación con 22H22 y Adline Entertainment. Las gotas de Dios narra la historia de Alexandre Léger, figura emblemática de la enología mundial y creador de la famosa guía Léger Wine. El hombre fallece en su hogar a la edad de 60 años y deja atrás una hija, Camille. Ella vive en Paris y no volvió a ver a su padre desde que se separó de su mamá cuando Camille solo tenía 9 años.

Camille viaja a Tokio a la lectura del testamento y descubre que su padre le dejó una extraordinaria y valorizada colección de vinos, la mayor en el mundo de acuerdo con expertos. Sin embargo, para reclamar la herencia, Camille debe competir contra un brillante enólogo, Issei Tomine. Él es el pupilo de Léger y según el testamento, su «hijo espiritual». ¿Es realmente una conexión solo espiritual?

La serie de Las gotas de Dios está basada en el manga’ de Tadashi Agi y Shu Okimoto.

Las gotas de Dios está escrita por Quoc Dang Tran (Marianne, Parallel), producida por Klaus Zimmermann y dirigida por Oded Ruskin (No Man’s Land, Absentia). La serie de Apple TV+ se estrenará el 21 de abril del 2023 en el servicio por suscripción.

Fuente: Apple TV+