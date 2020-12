LEGO Star Wars: Especial de las Fiestas – Reseña

A finales de 1978 se emitió en la televisión estadounidense un programa especial tan terrible que, durante varias décadas, se convirtió en fuente de leyendas. Hablamos del infame Especial de Navidad de Star Wars (Star Wars Holiday Special). Ese ‘spin-off’ no pretendía ser más que una distracción navideña para los niños, pero su extraño desarrollo —lleno de invitados especiales, secuencias animadas de baja calidad y chistes malos— lo volvió un ícono de la cultura pop. Los fanáticos se obsesionaron con el y pagaban cuantiosas sumas por las escasas copias caseras hechas en cintas de video.

Ahora, cualquiera puede torturarse viéndolo en YouTube. Incluso se puede encontrar con su raro doblaje en español latino.

Más de 40 años después, Lucasfilm y Disney+ han revivido la idea del especial de navidad. A partir del 4 de diciembre podemos encontrar LEGO Star Wars: Especial de las Fiestas en el servicio de ‘streaming’, así que en esta reseña vamos a descubrir si es divertido o merece pasar a la infamia como su antecesor.

Dejemos algo claro antes que cierto grupo de fanáticos obsesivos explote. LEGO Star Wars: Especial de las Fiestas, igual que las demás obras que mezclan LEGO con la franquicia creada por George Lucas, no es parte del canon de la saga. Su objetivo es, simplemente, divertir y parodiar con elementos conocidos. Tenemos que hacer la advertencia porque sabemos que este ‘fandom’ puede llegar a ser bastante intenso.

La historia comienza tiempo después de los eventos de El Ascenso de Skywalker. Rey ha descubierto el potencial en la Fuerza que tiene Finn y decide entrenarlo. Sin embargo, a pesar de seguir las enseñanzas de los textos sagrados Jedi, no está haciendo un buen trabajo como maestra. Esto hace que decida abandonar las celebraciones del Día de la Vida para buscar un Templo Jedi que le de respuestas. Allí encuentra una llave que le permite viajar en el tiempo y visitar momentos claves en la historia de Star Wars.

Chistes aparte, este especial de navidad es un bonito homenaje a la historia de la franquicia. Gracias a los viajes en el tiempo de Rey, revivimos algunos momentos como las carreras de pods de La Amenaza Fantasma, el ataque a la Estrella de la Muerte de Una Nueva Esperanza e incluso tenemos un adorable cameo que, tristemente, ya nos mostraron en el tráiler.

Los creadores de LEGO Star Wars: Especial de las Fiestas demuestran que no solo tienen un gran conocimiento de la franquicia y sus personajes, sino que están muy involucrados con la comunidad de fanáticos. Hacen referencias a algunos elementos y memes que no todos van a identificar, pero que van a hacer que algunos cuantos exploten de la risa. No nos referimos a las bromas sobre Han disparando primero o la leche azul que bebe Luke, sino a temas mucho más oscuros.

Hablando de oscuridad, los seguidores del Lado Oscuro de la Fuerza son las verdaderas estrellas. Darth Vader, el Emperador y Kylo Ren tienen las mejores frases y chistes. Hay una subtrama sobre la compleja relación entre Vader y Palpatine que resulta bastante jocosa.

Esto se logra, en parte, gracias al estupendo trabajo de voces. En inglés, Matt Sloane —que ha hecho la voz de Vader en varios juegos— logra que el Señor Oscuro de los Sith sea gracioso sin quitarle la gravedad y profundidad de su voz característica. Por su parte, Trevor Devall hace del Emperador Palpatine un payaso absoluto que parodia por completo su maldad.

Aunque Kelly Marie Tran, Anthony Daniels y Billy Dee Williams regresan para interpretar a Rose Tico, C3-PO y Lando Calrissian, no hay más estrellas de Star Wars en el elenco y las demás voces no se parecen a las de los actores que los interpretaron originalmente. Esto se nota, especialmente, en Rey y Kylo Ren. A pesar de imitar sus acentos, Helen Sadler y Matthew Wood no suenan parecidos a Daisy Ridley y Adam Driver. Esto le quita algo de gracia al producto final.

Resulta curioso que LEGO Star Wars: Especial de las Fiestas decide ‘ignorar’ casualmente algunos de los elementos más controversiales de la franquicia. Por ejemplo, Rey se enfrenta directamente a Palpatine en varias ocasiones, pero no hace mención alguna a la relación que tienen. En contraste, Kylo sí se refiere a Darth Vader como ‘abu’. También hay un momento en que Rey, al reencontrarse con Kylo, se refiere a él como ‘Ben’, pero inmediatamente se da cuenta que este no es el mismo hombre que luchó a su lado al final de la anterior película. No esperaba algo así de una presentación cómica de LEGO.

Pero seguir buscando profundidad o pistas sobre el canon aquí es innecesario. Como ya dijimos, LEGO Star Wars: Especial de las Fiestas no pretende más que hacer reír a los niños con sus chistes más simples y sacar sonrisas a los fanáticos adultos con sus múltiples referencias. Dura menos de una hora y en ese tiempo logra ese objetivo sin ningún problema.

También hay que mencionar que la animación, aunque simple, tiene muy buena calidad y los personajes tienen una textura visual muy interesante. Algunas de las mejores bromas visuales aprovechan la naturaleza ‘desarmable’ de los LEGO. Un pequeño problema es que algunos personajes con cabezas irregulares, como Yoda, lucen algo extraños.

A fin de cuentas, este especial —que en otras latitudes se llama LEGO Star Wars: Especial Felices Fiestas— no es más que una simple distracción, pero una buena distracción. No le quita nada a la franquicia ni le pone nada más que unas cuantas risas. También quiere dar una enseñanza sobre la importancia de la amistad y la familia que, a decir verdad, resulta algo cliché. Vale la pena darle una mirada, especialmente si son fanáticos de la saga.