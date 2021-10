LEGO Star Wars: Historias Aterradoras – Reseña

A finales de 2020, Disney+ presentó un especial de navidad de LEGO Star Wars. Este resultó ser un bonito homenaje a la historia de la saga y una divertida distracción enfocada a niños, pero que también podía hacer reír a adultos. Pueden leer nuestra reseña aquí. Ahora, los responsables de esa película pretenden hacer lo mismo para la temporada de Halloween con LEGO Star Wars: Historias Aterradoras.

¿Tendrá el mismo éxito? Vamos a descubrirlo en esta reseña.

El protagonista absoluto de esta corta película es Poe Dameron. Bueno, su versión LEGO. Tras sufrir un daño en su X-Wing, él y BB-8 se ven obligados a hacer un aterrizaje de emergencia en el planeta Mustafar. Allí descubren que el Hutt Graballa —de la serie Las Aventuras de los Freemaker— ha comprado el antiguo castillo de Darth Vader y planea convertirlo en un hotel de lujo. También encuentran a Vaneé, el antiguo sirviente del icónico villano. Él los convence de buscar los artefactos Sith que hay en el lugar mientras los entretiene con historias de miedo del universo Star Wars.

LEGO Star Wars: Historias Aterradoras es, principalmente, una antología de narraciones cortas. Los cuentos de Vaneé están protagonizados por conocidos personajes del Lado Oscuro de la Fuerza y mezclan el canon de la saga con el humor. La primera historia cuenta cómo Ben Solo conoce a los Caballeros de Ren y se convierte en uno de ellos. La segunda narra cómo regresó Darth Maul a la vida y se enfrenta con Grievous en busca de una reliquia Sith. La última es una especie de ‘What if…’ en la que Luke se une al Imperio en lugar de a la Alianza Rebelde.

Todo esto está unido por la historia de Poe, Graballa y un joven mecánico llamado Dean, que poco a poco van recorriendo los pasillos secretos del castillo de Vader hasta encontrarse en una divertida batalla final contra droides zombis y el mismo Vaneé.

Estas historias son divertidas y sacarán unas buenas risas a cualquiera cuya relación con Star Wars se encuentre solo en las películas. Sin embargo, los que se hayan sumergido en el universo expandido de la saga o pasado horas en la Wookieepedia serán los que le sacarán todo el gusto. Ellos reconocerán a Vaneé por su corta aparición en Rogue One: una historia de Star Wars y los cómics de El Castillo de Vader. Sonreirán al escuchar el verdadero nombre de Grievous, al ver a las Hermanas de la Noche reconstruyendo a Maul y dudarán de su conocimiento de la franquicia al no reconocer el nombre del Sable de Scardont.

La mejor de las tres historias de Vaneé en LEGO Star Wars: Historias Aterradoras es sin duda ‘El muchacho perdido’. El encuentro de Ben Solo con los Caballeros de Ren no tiene mucho que ver con el canon de los cómics, pero es una versión más simplificada de su transformación en Kylo que encaja bien con el personaje. Además, está directamente inspirada por la película de vampiros ochentera Los muchachos perdidos y las referencias a esta son hilarantes. ¡Hasta tiene un saxofonista! Hubiera sido divertido que el líder del grupo tuviera la voz de Kiefer Sutherland, pero es otra estrella de los ochenta quien le pone la voz en inglés: Christian Slater.

Hablando de voces, es una lástima que los actores originales no regresen para interpretar a los personajes en su idioma original. Las únicas voces conocidas son las de Sam Witwer como Darth Maul y Matthew Wood como el General Grievous, que los interpretaron en La Guerra de los Clones. Eso no significa que los actores de voz no hicieron un buen trabajo, solo que hubiera sido divertido escuchar a Oscar Isaac.

A pesar de lo divertida que resulta, LEGO Star Wars: Historias Aterradoras se encuentra varios escalafones por debajo de Especial de las fiestas. Extrañamos a personajes como la versión LEGO de Rey, las referencias al universo expandido estaban mejor implementadas. No menos importante, los chistes tenían más gracia.

A pesar de haber sido estrenada casi un mes antes de la llegada del Halloween, el especial LEGO Star Wars: Historias Aterradoras es una excelente bienvenida para octubre. Tras el final de The Bad Batch, nos quedamos sin nuevo contenido audiovisual de Star Wars hasta la llegada de El libro de Boba Fett. Esta corta película ayudará a hacer la espera más llevadera. No es especialmente relevante y puede que nos olvidemos pronto de ella, pero es seguro que regresará a nuestra memoria cada año por esta época y seguramente nos darán ganas de verla de nuevo.