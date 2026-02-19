Cine y TV

Libro arte de Spider-Man: Un nuevo día confirma sinopsis y tiempo transcurrido desde Sin camino a casa

La sinopsis oficial de Spider-Man: Un nuevo día confirma que el esperado nuevo capítulo en la vida de Peter Parker (Tom Holland) presentará un gran salto temporal. La historia se ambientará cuatro años después de los eventos de Spider-Man: Sin camino a casa, que concluyó con Peter sacrificando su identidad para proteger el multiverso. Según el libro arte de Spider-Man: Un nuevo día, que anticipa una amenaza sin precedentes, parece que Marvel pretende honrar el agridulce final de la última película. Esta es la sinopsis oficial vía Penguin Random House.

«Han pasado cuatro años desde la última vez que vimos a nuestro amigable héroe del vecindario. Peter Parker ya no está, pero Spider-Man está en la cima de su carrera manteniendo la ciudad de Nueva York a salvo. Todo le va bien a nuestro héroe anónimo hasta que una inusual serie de crímenes lo arrastra a una red de misterio más grande que nunca antes.

Para afrontar lo que se avecina, Spider-Man no solo necesita estar en su mejor momento físico y mental, ¡sino que también debe estar preparado para enfrentar las repercusiones de su pasado! Mientras Spider-Man: Un nuevo día cautiva a los cinéfilos de todo el mundo, descubre la magia detrás de cámaras del desarrollo visual de la película, desde los primeros bocetos conceptuales hasta los diseños finales de los personajes. ¡Explora entornos, vestuario y detalles exclusivos del próximo capítulo del héroe del vecindario de Marvel!»

Boomerang, Tarantula y Scorpion entre los villanos, en una imagen de productos promocionales.

Aunque la película cuenta con un elenco notable como la participación de Hulk (Mark Ruffalo) y Punisher (Jon Bernthal), la sinopsis sugiere un enfoque más moderado en comparación con las entregas anteriores.

Spider-Man: Un nuevo día se estrena el 30 de julio en Colombia y otros países de Latinoamérica.

