En 2017, La Liga de la Justicia llegó a los cines de todo el mundo. No fue una buena película. Era suficientemente entretenida y contó con un par de buenas secuencias de acción, pero sus problemas de guión, caótico ritmo y pésimo villano no la dejaron sobresalir. Ahora, más de tres años después, tenemos una nueva versión de La Liga de la Justicia, la mítica e infame ‘Snyder Cut’ supervisada por su director original: Zack Snyder.

No vale la pena volver a hablar de los problemas en la producción de este filme ni la campaña de los fanáticos que dieron pie a la existencia de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Si están interesados, pueden encontrar esa historia aquí.

Antes que nada, vamos a responder la pregunta que todos tienen. ¿Es esta versión mejor que la que vimos en 2017, dirigida por Joss Whedon? No realmente. En esencia, es más de lo mismo. Eso no significa que aquellos a quienes no les gustó la versión original tampoco les vaya a gustar esta. De hecho, hay suficientes elementos nuevos y diferencias que pueden hacer que la disfruten más. Pero la verdad es que no tiene lo que se necesita para convertir a este en un buen filme. Nunca tuvo una base suficientemente sólida para serlo.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder —también conocida como Zack Snyder’s Justice League o simplemente como el ‘Snyder Cut’— es un monumento al exceso. Esta no es la película que hubiéramos visto en cines si el director hubiera podido terminar su trabajo entonces, sino algo completamente diferente. Al no estar limitado por el formato cinematográfico, Snyder creó algo que solo puede ser descrito como un trabajo experimental. Escenas, diálogos e ideas que nunca hubieran sido filmadas o hubieran quedado en el piso de la sala de edición encontraron su paso a la pantalla.

El resultado es algo fascinante. Una mirada casi sin restricciones de lo que el cineasta tenía en mente para este proyecto. Pero eso no significa que sea algo bueno. Un ejemplo de ello es la incomprensible relación de aspecto 4:3 que literalmente ‘recorta’ información de algunos planos y las bizarras elecciones musicales.

La mayoría de problemas de la película original siguen presentes. De hecho, algunos empeoraron. El ritmo de la acción, diálogos y exposición son inferiores debido al nuevo metraje incluido. Ahora tenemos decenas de secuencias reiterativas con la misma información y diálogos. Dicen y muestran lo mismo, pero usando imágenes y palabras diferentes. Otras son simplemente relleno innecesario que no sirven en nada al desarrollo. Es verdad que ahora se llenan algunos huecos en la trama y hay elementos que quedan mejor explicados, como el funcionamiento de las Cajas Madre y las motivaciones del villano Steppenwolf, pero no aportan lo suficiente a la trama para hacerla más llamativa.

Hablando de Steppenwolf, este luce aún peor que en la versión original. Los efectos CGI siguen contando con la misma calidad mediocre. En esta versión se incluyeron nuevos personajes completamente animados por computador, como los villanos DeSaad y Darkseid, pero no lucen a la altura de lo que nos tienen acostumbrados la mayoría de ‘blockbusters’ modernos. Eso sí, lucen mejor que el horrible labio superior de Superman en la versión de Whedon.

Se hizo mucho escándalo sobre la presencia de Darkseid en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero la verdad es que tener aquí a uno de los mayores villanos del universo DC no aporta mucho. El ‘flashback’ de la antigua guerra contra Apokolips es extendido y reemplazan a Steppenwolf con su amo, pero la esencia de la escena sigue siendo la misma. Ver que hay otra persona detrás de las motivaciones detrás del ‘malo de turno’ no cambia realmente el objetivo de los protagonistas ni la trama de la película. No es más que un guiño para los fanáticos de los cómics que saben quién es él y lo que representa.

Lo mismo se puede decir de la aparición del traje negro de Superman, la mención de conceptos como la ecuación Anti Vida y los cameos de otros personajes reconocidos de los cómics, especialmente uno cuya presencia resulta totalmente forzada e innecesaria. Muchos de los nuevos elementos del ‘Snyder Cut’ parecen servir solo para sentar las bases de una secuela que probablemente nunca veremos. Entendemos perfectamente las razones por las que fueron eliminados de la versión teatral. Continuar el Universo Extendido de DC por este camino hubiera sido un gran error.

El mejor ejemplo de esto sigue siendo la pesadilla de Batman. ¿Recuerdan la escena de Batman v Superman en la que Bruce tiene una visión de un mundo desolado y dominado por un Superman tiránico? Aquí hay más de ello. Primero como una rápida visión de un posible futuro que, en realidad, funciona bien en contexto. Pero al final de la película se expande con una escena enfocada en Joker. Es terrible. Los diálogos son aburridos y no dicen nada que no sepamos sobre los personajes. Parece estar allí como simple ‘fanservice’, alargando más de lo necesario una película que ya es demasiado extensa, cuando ya había dado un cierre a todos los elementos importantes de su trama.

Ya sabemos que el universo DC de Zack Snyder tiene poco espacio para las bromas. En consecuencia, su versión de Liga de la Justicia, además de ser un poco más violenta, recorta algunos momentos de humor de la versión teatral. Esto es respetable, pero tiene un efecto secundario. Muchas de las escenas en que los personajes formaban vínculos desaparecen por completo. La relación de Bruce con Diana, Barry y el mismo Clark es casi nula y su personaje tiene aún menos desarrollo.

A pesar de todos los elementos negativos que hemos mencionado, hay algo que el ‘Snyder Cut’ mejora mucho: el personaje de Cyborg. En La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Victor Stone tiene un arco completo, muy bien desarrollado y algo trágico. Podemos argumentar que se convierte en el verdadero protagonista del filme. Las escenas extras también acentúan la actuación de Ray Fisher, dejando clara la rabia y frustración que sufre este personaje.

Otro elemento de esta versión que resulta muy diferente es la batalla climática contra Steppenwolf. El rol de varios personajes en este enfrentamiento cambia por completo, especialmente el de Superman. Aquí desaparecen los civiles y no tienen que salvar a nadie. No diremos que esta versión del combate es mejor que la otra, porque es cuestión de lo que cada espectador espere de una escena como esta.

Entonces, ¿vale la pena ver La Liga de la Justicia de Zack Snyder? Hay muchas respuestas a esa pregunta. Hay un grupo de fanáticos que disfrutan genuinamente y sin ironía de la visión oscura que el director demostró en Batman v Superman. Ellos sin duda van a estar felices de ver una continuación de ese filme que tiene más en común con su tono y estilo visual. Aquellos que no son necesariamente seguidores del director y simplemente quieren una mejor versión del filme, podrían verse decepcionados. Como dijimos, en esencia es más de lo mismo y su larga duración puede convertirla en una experiencia agotadora a menos que la vean por partes (es verdad que está separada en capítulos, pero estos tienen duraciones muy irregulares).

Es claro que no tenemos una opinión muy positiva del resultado final, pero nos alegra que el ‘Snyder Cut’ exista. Apreciamos que la visión de Zack Snyder haya podido llegar al público y que haya quienes la disfruten. Lo que nos preocupa es que ahora los fanáticos se pongan a exigir que “le devuelvan el universo DC a ese director” para que continúe por este camino. Insistimos en que eso sería un gran error.