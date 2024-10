Like a Dragon (Yakuza): nuevo tráiler del live action revela los actores que interpretarán a Yumi y Date

Prime Video ha revelado un nuevo tráiler del live action de Like a Dragon (Yakuza), el cual nos da un vistazo a la versión doblada al español de Latinoamérica. Adicionalmente, el nuevo tráiler de Like a Dragon Beyond the Game confirma los actores que interpretarán a Yumi Sawamura y al detective Makoto Date, dos personajes de suma importancia en la historia del Dragón de Dojima.

Fecha de estreno de la serie live action de Like a Dragon (Yakuza)

El tráiler de la serie live action de Like a Dragon (Yakuza) en japonés lo pueden ver en el siguiente enlace.

La serie live action de Like a Dragon (Yakuza) tendrá un total de seis episodios, los cuales se estrenarán de manera exclusiva en Amazon Prime Video en más de 240 países. El estreno de la serie Like a Dragon Beyond the Game se dará en dos tandas de tres episodios, la primera de estas el jueves 24 de octubre y la segunda el 31 del mismo mes.

¿Quiénes hacen parte del reparto y producción de la serie lieve action Like a Dragon Beyond the Game?

Munetaka Aoki, conocido por interpretar a Sosaku Tachibana en Godzilla: Minus One y Sanosuke Sagara en el live action de Rurouni Kenshin, es el encargado de interpretar a Goro Majima el perro loco de Shimano.



La serie Like a Dragon Beyond the Game está protagonizada por Ryōma Takeuchi (Kamen Rider Drive) como el protagonista Kazuma Kiryu. Kento Kaku (Ranma Saotome en el especial live action de Ranma ½) interpretará a Akira Nishikiyama (también conocido como Nishiki). Masaharu Take (100 Yen Love) será el director de la serie de Amazon Prime Video.

Los nuevos miembros del reparto de la serie Like a Dragon Beyond the Game revelados en el tráielr son:

Yūmi Kawai como Yumi Sawamura

Hinano Nakayama como Miho Nishikiyama

Toshiaki Karasawa como Shintaro Kazuma

Kōichi Satō como Masaru Sera

Subaru Shibutani como el detective Date

Saki Takaoka como Reina

Ryūdō Uzaki como Jin Goda

Shōhei Uno como Koji Shindo

Masaya Katō como Dojima

Tomoya Maeno como El florista de Sai

Más contenido de Yakuza / Like a Dragon

Fuente: canal oficial de Prime Video en YouTube