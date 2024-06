Fecha, actor y primeros detalles de Like a Dragon: Yakuza, la serie de Prime Video

La popular saga de crimen dará el salto de los videojuegos a la televisión, otra vez. Amazon MGM Studios anunció oficialmente la nueva serie Like a Dragon: Yakuza, su fecha de estreno en Prime Video, quién será su director, el actor que interpretará a Kazuma Kiryu y mucho más.

El comunicado publicado en el sitio web del estudio confirma que la serie está siendo producida en Japón bajo la batuta del director Masaharu Take, responsable de filmes como 100 Yen Love, The Ringside Story y The Gun. El role de Kazuma Kiryu es de Ryoma Takeuchi, conocido principalmente por interpretar a Kamen Rider en las series y películas de 2014 a 2016.

La serie seguirá la historia de Kazuma Kiryu y sus amigos en dos líneas de tiempo diferentes: 1995 y 2005.

¿Cuál es la fecha de estreno de la serie Like a Dragon: Yakuza en Prime Video y cuántos episodios tendrá?

La serie basada en la saga de videojuegos de RRG Studios y Sega se estrenará en el servicio de ‘streaming’ por suscripción de Amazon el viernes 25 de octubre de 2024 en todo el mundo. Tendrá seis episodios. Los tres primeros llegarán en la fecha de estreno y los otros tres el viernes 1 de noviembre de 2024.

