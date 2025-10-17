Viernes 13: ranking de la mejor a la peor película de Jason

El mundo de los videojuegos está hablando nuevamente sobre Viernes 13 gracias a la llegada de Jason a Call of Duty y el lanzamiento de su ‘skin’ en Fortnite. Eso hace que este sea el día perfecto para disfrutar de la violentas violentas acciones del asesino de la máscara de hockey, uno de los más icónicos personajes del mundo del terror.

Pero la franquicia protagonizada por Jason tiene una docena de películas y muchas de ellas viven en la infamia por ser terribles. Por eso vamos a presentarles un ‘top’ con todas las películas de Viernes 13 (conocidas a veces como Martes 13 por alguna razón) de la peor a la mejor.

#12. El infierno de Jason (Jason va al infierno)

El peor problema de esta película no es su trama sin sentido ni un pésimo trabajo de fotografía que hace imposible ver lo que ocurre. ¡Lo peor es que no tiene a Jason! Bueno, sí lo tiene, pero no con su apariencia usual. Su espíritu viaja de cuerpo en cuerpo, lo cual no resulta tan divertido. Solo lo vemos con su icónica máscara al comienzo y al final.

La única redención de este pésimo filme es su escena final, que promete un ‘crossover’ que se demoraría una década en llegar.

#11. Viernes 13 parte V: un nuevo comienzo

A pesar de contar con un alto número de asesinatos, los ridículos personajes y la revelación final de que el asesino no es Jason convierte a esta en una película decepcionante.

De hecho, la parte VI prácticamente decidió olvidar que esta película existía.

#10. Viernes 13 parte VIII: Jason en Manhattan

Debería llamarse “Jason en un barco”, pues ahí es donde pasa la mayor parte del tiempo. Tras más de una hora de persecuciones aburridas, finalmente llegamos a Nueva York y la película mejora bastante, pero no lo suficiente para compensar sus primeros dos actos.

Por el lado bueno, tiene una de las muertes más divertidas en toda la saga.

#9. Viernes 13 (‘remake’)

El director Marcus Nispel, que ya había hecho un más que decente ‘remake’ de La masacre de Texas, nos decepcionó a todos con esta aburrida reinvención. Las escenas de violencia son demasiado simples y, aunque su elenco es sexi, las constantes escenas de sexo no son más que ‘explotaition’ innecesario.

En lugar de revivir la franquicia, el ‘remake’ de Viernes 13 parece haberla matado por completo. No hemos visto a Jason en el cine en más de una década.

#8. Viernes 13 parte III 3D

Aunque esta es la película en la que Jason usa por primera vez la icónica máscara de hockey y tiene una divertida escena final, el resto es completamente olvidable. Un refrito de los clichés del género ‘slasher’ que termina aburriendo.

Suponemos que tendría algo de encanto verla en 3D. De hecho, muchas de las escenas de asesinatos buscan sacar provecho de ese ‘gimmick’.

#7. Viernes 13 parte VII: nueva sangre

Tras introducir elementos sobrenaturales en su pasada entrega y buscando la forma de revivir el género ‘slasher’, que ya comenzaba a decaer, decidieron darle a Jason una interesante rival: una chica con poderes psíquicos.

Aunque esto se presta para situaciones novedosas y entretenidas, gran parte de la película se dedica a repetir una y otra vez los mismos clichés de las anteriores entregas. Eso hace que “Jason vs. Carrie” no resalte a pesar de su interesante concepto.

#6. Jason X

La idea de ‘Jason en el espacio’ es tan ridícula como atractiva. El resultado es uno de los filmes más entretenidos de toda la franquicia. No es una buena película, para nada, pero su escenario de ciencia ficción y elementos fantásticos sí le dan una nueva energía a Jason y se prestan para muchas secuencias divertidas.

Además, tiene uno de nuestros asesinatos favoritos en toda la franquicia: la cabeza en el nitrógeno líquido. También tiene uno de los peores, pero más graciosos: el de la bolsa de dormir.

Tampoco podemos negar que nos encanta el absurdo diseño de Uber-Jason.

#5. Viernes 13 parte IV: el capítulo final

Aquí empiezan a mejorar las cosas. La participación de Corey Feldman y Crispin Glover en el elenco elevan un poco esta entrega a nivel actoral y los efectos especiales de Tom Savini la terminan convirtiendo en una joya del cine ‘serie B’ ochentero.

Es verdad que esta película no cumplió su promesa de ser “el capítulo final”, pero nos alegra que no lo haya sido.

#4. Viernes 13 parte II

Esta es la película que de verdad cimentó todos los elementos que no solo representan las historias protagonizadas por Jason, sino a la mayoría del ‘cine slasher’.

Puede que el asesino todavía no tuviera su icónica máscara, pero todo lo demás que hace que las películas de Viernes 13 sean Viernes 13 está aquí. Además, Jason resulta especialmente amenazante con esa bolsa de patatas en la cabeza.

#3. Freddy vs. Jason

El ‘crossover’ prometido en El infierno de Jason no decepcionó en lo más mínimo. Esta es una película llena de violencia, los personajes tienen un poco más de trasfondo del habitual y el combate final entre los dos íconos del horror es todo un espectáculo. Además, Freddy introduce un humor negro que le hacía mucha falta al mundo de Jason Voorhees.

Si hay un punto negativo es que carece de los imaginativos asesinatos que caracterizan a las películas de Pesadilla sin fin. De hecho, muchos fanáticos de Freddy Krueger quedaron “enojados” porque la gran mayoría de muertes son causadas por el asesino del machete, relegando al demonio de los sueños a un segundo lugar.

#2. Viernes 13

La primera película de la franquicia es definitivamente uno de los mejores ‘slashers’ de su tiempo. Está lleno de escenas de violencia muy creativas que hacen las delicias de los fanáticos de los efectos especiales “hechos a mano”. Aunque el “misterio” detrás de la identidad del asesino no funciona. Su revelación es una buena sorpresa.

Además, sale Kevin Bacon.

#1. Viernes 13 parte VI: Jason vive

Hay muchas razones para amar esta entrega de Viernes 13. Por un lado, introduce al Jason inmortal que amamos, tiene algunas de las mejores escenas de violencia de su época y fue la primera en darse cuenta que no debía tomarse en serio a sí misma, introduciendo elementos paródicos y de humor.

Para rematar, tiene la mejor banda sonora entre las películas de Viernes 13. He’s Back (the man behind the mask), de Alice Cooper, sigue siendo una de las mejores canciones del rock ‘new wave’ que tan bien representa la segunda mitad de los años ochenta.