Llamas de Venganza (Firestarter 2022) – Reseña

Cuando se estrenó Firestarter en 1984, Stephen King dijo que esta adaptación de su novela Ojos de fuego era “una de las peores que había visto” y no nos imaginamos qué podría decir sobre esta nueva versión llamada Llamas de venganza. Su silencio tras un tweet en el que dijo que se preparaba para verla probablemente signifique que no tiene nada amable que expresar al respecto.

Nosotros tampoco, pero no nos podemos dar el lujo de quedarnos callados.

Uno de los temas favoritos de King son los poderes psíquicos. Aunque El Resplandor y Carrie son sus libros más conocidos al respecto, hay más ejemplos como La zona muerta, Duma key y Doctor Sueño. Él aprovecha los personajes con capacidades extrasensoriales para explorar cómo afecta a la condición humana el conocer lo que existe “más allá” o ser capaz de cosas que otros solo pueden soñar. En Ojos de fuego se enfoca en personas que tratan de ser “normales” a pesar de sus poderes y la constante persecución que sufren.

La trama nos presenta a Charlie McGee, una niña con el poder de crear fuego y hacer que las cosas exploten en llamas. Sus padres fueron parte de un experimento gubernamental que potenció sus poderes psíquicos latentes, permitiéndoles cambiar los pensamientos de otras personas y mover objetos telepáticamente. Pero Charlie es diferente, sus habilidades son cada vez más poderosas y peligrosas. Eso la pone en la mira de una organización secreta llamada ‘La Tienda’.

La película de 1984 —a pesar de contar con un gran elenco encabezado por Drew Barrymore, David Keith y Martin Sheen— fue un mediocre intento de aprovechar la popularidad de otras películas basadas en los libros de King, pero parece una obra de arte en comparación con la nueva versión. Llamas de venganza (Firestarter) es una pésima colección de escenas basadas en el libro que a duras penas mantienen un ritmo coherente.

Parece un cuento narrado con afán, que salta de una escena a otra sin profundizar en nada. Un momento en que los personajes descubren la muerte de una persona amada da pie a otro en el que actúan como si nada hubiera pasado. No hay sentido del paso del tiempo ni de desarrollo narrativo. Las cosas simplemente “suceden”. Parece que hubieran cortado todas las escenas intermedias que servían para establecer las emociones de los personajes, pero no las reemplazaron con nada. Los bruscos cortes de edición también ayudan a crear la sensación de ‘huecos’ en la historia.

Estos “saltos” no solo se dan en la lógica narrativa del filme, sino también en su composición visual. El estilo de iluminación cambia de manera abrupta de una escena a otra sin crear una identidad visual ni nada parecido. Parece una mala película hecha para televisión con muy bajo presupuesto. No tiene personalidad.

Uno de los elementos más interesantes del libro es un villano llamado John Rainbird, un nativo americano y veterano de Vietnam obsesionado con “ver la muerte en los ojos de los demás” que se hace amigo de Charlie y la impulsa a usar sus poderes. En esta película se eliminan por completo los rasgos que lo hacían tan atractivo y temible. Comprendemos por qué podía ser incómodo mostrar a un personaje nativo americano como un psicópata, pero al cambiarlo por “otra víctima más del gobierno” lo volvieron aburrido. Su destino final en la película resulta ridículo. La sensación de que los protagonistas estaban huyendo de una fuerza imparable y omnipresente no está en ningún lado.

El guión es igualmente vergonzoso, lleno de diálogos de exposición presentados en forma forzada y conversaciones que no van a ningún lado. Los villanos de “La Tienda” hablan como personajes de caricatura de los ochenta. La forma en que Charlie se comunica con su padre no se parece a la de ninguna relación familiar. No hay química alguna entre los personajes y parece que los actores se limitan a leer sus páginas en la forma más plana y aburrida posible.

Hay momentos en que Llamas de venganza parece presentar una naturaleza malvada en Charlie que contrasta con otras versiones de Firestarter en la que ella es una niña esencialmente inocente. Nos hubiera encantado que hubiera seguido por ese camino, pero esas ideas interesantes desaparecen rápidamente.

Encabezando este desastre tenemos a Zac Efron. Este es un papel que parece elegido para continuar deshaciéndose de la imagen juvenil que todavía tiene en la mente de algunos espectadores. Sabemos que él es buen actor, pero su trabajo aquí es malo. Sus fanáticas y fanáticos tal vez disfruten una escena en la que sale sin camisa, pero hay películas mejores en las que también sale a pecho descubierto. Esa no es una buena razón para ver esta película.

Los efectos visuales son otro punto débil. Charlie desata sus llamas como una onda de choque que no resulta especial y al final se siente repetitiva. A diferencia de la película protagonizada por Drew Barrymore, este es un filme clasificación ‘R’ con escenas de ‘gore’. Pero incluso esto resulta fuera de lugar. No luce aterrador ni llamativo.

¿Hay algo digno que se pueda destacar en esta película? Más o menos. La banda sonora es compuesta por John Carpenter y su hijo Cody, así que no debe extrañar que esté llena de geniales e intensas melodías de sintetizador. El problema es que la película no sabe cómo usarlas y terminan sonando en las escenas más inapropiadas. Al menos podemos disfrutarlas en Spotify sin tener que ver la terrible obra a la que pertenecen.

Recientes adaptaciones de libros de Stephen King como Cementerio maldito, Doctor sueño y Eso tienen una calidad decente, pero Llamas de venganza (Firestarter) es un verdadero paso en falso. Merece una posición muy alta en la lista de peores películas basadas en obras de ese autor.

Sobra decir que definitivamente no recomendamos esta película.