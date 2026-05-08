Lo mejor y lo peor de Mortal Kombat II: la película

Tras un largo aplazamiento y más de cinco años de espera desde la anterior película, Mortal Kombat II finalmente se estrenó en cines. Igual que su predecesora, no es una cinta especialmente «buena» pero sí tiene muy buenos momentos que serán muy disfrutados por los fanáticos de esta violenta serie de juegos de pelea. A continuación vamos a discutir que fue lo mejor de la película y cuáles consideramos sus peores elementos.

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Este artículo contiene ‘spoilers’ menores. No vamos a revelar cómo termina el filme ni quiénes son los ganadores de cada pelea, pero sí tenemos que discutir la muerte de cierto personaje. Eso sí, es un personaje que todos sabíamos que no iba a durar mucho en el torneo.

Lo mejor de Mortal Kombat II: la película

Estos son los elementos que más nos gustaron de este filme: las buenas peleas, las referencias a los juegos y algunos de sus personajes.

Kano

No hay duda de que Kano —interpretado por Josh Lawson— fue lo mejor de la primera película gracias a su perverso sentido del humor. Aunque murió en ese film, había que traerlo de regreso como fuera porque Mortal Kombat II no hubiera sido lo mismo sin él.

Afortunadamente en esta película está Quan Chi y había que aprovechar sus poderes necrománticos para revivir a Kano y no privarnos de su gracia. A él le debemos algunos de los momentos más graciosos y si hay un Mortal Kombat III, lo necesitamos de vuelta.

Por cierto, este personaje no pierde ni un poquito de su encanto en la versión doblada al español de Latinoamérica gracias al genial trabajo de Héctor Emmanuel Gómez.

Liu Kang contra Kung Lao

Mortal Kombat II tiene buenas peleas. No son las mejores del cine de artes marciales, pero no abusa del movimiento de cámara ni de la edición, por lo que deja disfrutar de las coreografías y de la representación de los movimientos y Fatalities de los personajes. Entre todos los combates que tiene, Liu Kang contra Kung Lao es definitivamente el mejor de todos.

Este combate se desarrolla en el Portal Azul de la versión de Sega Genesis de MKII y luce increíble. Permite que los actores Ludi Ling y Max Huang desaten su proeza como artistas marciales y aprovecha al máximo esa brutal arma que es el sombrero afilado de Kung Lao. Por momentos incluso parece que siguiéramos la acción desde el punto de vista de ese sombrero a medida que se mueve por toda la arena. Termina con tremenda Fatality y con un resultado que va a ser importante en Mortal Kombat III, si es que esta película tiene secuela.

La relación de Kitana y Jade

Esta película no dedica demasiado tiempo al desarrollo de personajes. Es verdad que eso tal vez no sea tan importante en esta clase de filmes como la estética o los combates, pero algo de profundidad a los ‘kombatientes’ es bienvenido y ayuda a que nos sintamos más comprometidos con la historia. Solo hay que ver el buen trabajo hecho con la relación de Kitana y Jade para darnos cuenta de eso.

Durante la película descubrimos que Kitana tiene secretos que esconde incluso de su guardiana y confidente, lo que lleva a una ruptura entre ellas que define el desarrollo de la historia. Las actrices Adeline Rudolph y Tati Gabrielle tienen muy buena química (tal vez porque vienen trabajando juntas desde El mundo oculto de Sabrina) y aunque su relación se basa en arquetipos muy familiares, la hacen funcionar muy bien.

Además, ellas dos tienen los estilos de combate más vistosos de la película. Kitana no solo reproduce muy bien algunos de los trucos con abanico que hace el el juego, sino que inventa nuevos y Jade aprovecha su bastón para realizar movimientos increíbles en su combate contra Jax.

El ‘kombate’ final

La pelea final de la película no es tan vistosa como la que tuvieron Liu Kang y Kung Lao momentos antes, pero resulta sorprendente porque no está protagonizada por uno de los personajes que hubiéramos esperado.

Todo el material promocional de Mortal Kombat II nos hizo pensar que la historia se iba a enfocar en Johnny Cage, pero el personaje de Karl Urban es mucho más secundario de lo esperado. Poco antes del final, la trama se reenfoca en un ‘kombatiente’ que claramente tiene mucha más relevancia en la historia y le da su momento de gloria.

Es eso o querían hacer otra referencia a Masacre en el Barrio Chino, una película que influenció fuertemente a MK y en la que el protagonista no es realmente el protagonista.

Lo peor de Mortal Kombat II: la película

Aunque hay mucho que disfrutar en esta película, sobre todo si son fans de los juegos, la verdad es que tiene demasiados problemas como para considerarla «buena». Su narrativa es un desastre, tiene muy malos diálogos, algunos efectos especiales son terribles y hay mucho más que criticar. Entre todos los problemas que tiene, estos son los peores.

Pésima cinematografía

A pesar de su violencia, el mundo de los juegos de Mortal Kombat es vibrante y colorido, pero esta película luce oscura y aburrida. Tratan de recrear escenarios de combate icónicos de los videojuegos como el fondo del Pozo y la Piscina de acido, pero la iluminación es tan mala que apenas son reconocibles.

Entiendo que hayan querido hacer del Mundo Exterior un lugar oscuro y triste, pero eso mató la identidad de los escenarios y en ocasiones incluso opacaba el rostro de los personajes. Si ven esta película en un teatro con mala calidad de proyección, probablemente hayan escenas en las que no verán absolutamente nada.

Otra vez la misma historia de Johnny Cage

Los fanáticos de Mortal Kombat hemos tenido que sufrir la historia del «actor acabado que se une a un torneo místico y no cree lo que está pasando» en la película de 1995, en el juego de 2011, en la cinta animada Scorpion’s Revenge y ahora otra vez en esta nueva película. Lo peor de todo es que esta es probablemente la peor versión de esta trama, usando los clichés de redención y segundas oportunidades de la peor forma posible.

Lo peor de todo es que esto se pudo haber evitado porque Johnny Cage termina siendo tan secundario que su rol hubiera podido ser reemplazado por casi cualquier otro personaje de la Tierra. Mucho amor para Karl Urban que es un gran actor, pero hubiéramos podido prescindir de él aquí.

Los Tarkatanos

El trabajo de maquillaje para recrear a Baraka y los miembros de la tribu Tarkata del Outworld es excelente y la pelea entre él y Johnny Cage es divertida, pero es decepcionante ver que representan a este grupo como una tribu que cae en los peores clichés de los «pobres nativos» que requieren la ayuda de los protagonistas de otro mundo para enfrentarse a la opresión.

A pesar de eso, la «amistad» que surge entre Baraka y Cage tiene el potencial de ser muy divertida si se mantiene en Mortal Kombat III, si es que hacen esa película.

¡Justicia para Cole Young!

Entendemos las razones por las que el protagonista de la anterior película —un personaje original que no es sacado de los juegos— desagradó a muchos fans que esperaban ver a más de los ‘kombatientes’ en la pantalla grande, pero al final de esta cinta quedamos convencidos de que podía ser parte importante del universo Mortal Kombat gracias a su interesante habilidad y a la proeza marcial del actor Lewis Tan.

Por eso resulta tan decepcionante que en Mortal Kombat II decidieran matarlo tan rápidamente y sin darle al actor la capacidad de demostrar el talento para el combate que demostró en la última temporada de Cobra Kai.

Al final de la película, los protagonistas pretenden traer de nuevo a la vida a los compañeros que murieron. Esperamos que entre ellos se incluya a Cole, que podamos verlo lucirse en Mortal Kombat III y que aparezca en el próximo juego de la serie.

¿Qué opinan ustedes? ¿Qué fue lo mejor y lo peor de Mortal Kombat II: la película? Esperamos sus comentarios.