Loki está muerto. Thanos acabó con él durante los eventos de Avengers: Infinity War. Afortunadamente, eso no significa que no podamos seguir disfrutando de las aventuras del dios de las mentiras gracias a su ‘variante’, la cual escapó de la ‘línea de tiempo sagrada’ para protagonizar una serie de Disney+, cuyo episodio 2 ya podemos ver en la plataforma.

El anterior capítulo terminó revelando que la AVT quiere a esta versión de Loki de su lado porque quieren que les ayude a capturar a… ¡otro Loki!

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 2 de Loki, ‘La variante.’

Necesitamos un Loki para cazar a Loki

Cuando anunciaron originalmente esta serie, el logo —en el que cada una de las letras de ‘Loki’ cambia de estilo— nos pareció bastante feo. Ahora todo tiene sentido. Esto representa diferentes versiones o ‘variantes’ de nuestro anti-héroe y protagonista. Nos damos cuenta que la AVT ha tenido que lidiar con diferentes representaciones de Loki que le han causado bastantes problemas.

Como bien saben los fanáticos de los cómics, han existido muchas versiones de Loki a lo largo de la historia del personaje. No nos referimos solo a las que habitan los universos alternativos, sino al ‘original’ del universo 616 (la continuidad principal). Él ha adoptado muchas personalidades y formas desde que apareció por primera vez en 1962. Echamos un ojo atentos a las diferentes versiones que muestran durante la escena del informe —en la que aparece un Loki deportista, uno monstruoso, un hippie y un bárbaro— pero solo esta última se parece a una vista en los cómics.

Sí, hay un Loki gato.

La variante verdaderamente importante aparece al final del episodio, pero ya hablaremos de ella después.

Es adecuado que el capítulo comience con una versión de Holding out for a Hero, de Bonnie Tyler. Hace referencia a que la AVT necesita que el protagonista —que, recordemos, hasta el momento en que se separó de la línea de tiempo no era más que un villano— se convierta en un héroe que salve a la realidad.

El problema es que su interés no es más que acercarse a los Guardianes del Tiempo y buscar una forma de apropiarse de su poder. ¿Estará a la altura cuando sea necesario? Creemos que, de hecho, no. Como ya dijimos en nuestro análisis del episodio 1, el título de la siguiente película de Doctor Strange sugiere que la AVT fracasará en su propósito de impedir el surgimiento de un multiverso.

También tenemos que tomar en cuenta su relación con Mobius. Tom Hiddleston y Owen Wilson han demostrado una química increíble que hace muy divertido verlos interactuar. Cerca del final del episodio incluso vemos cómo el agente de la AVT se arriesga a entregarle las dagas a Loki, lo cual indica que el dios logró ganar cierto nivel de confianza.

La aparente amistad entre ambos puede ser falsa, nacida de la necesidad de cada uno de manipular al otro, pero también puede surgir algo de cariño. En el episodio 2 dicen que Mobius “siente debilidad por las cosas rotas”, pero también que él mismo eliminará a Loki si no resulta útil. Veremos cómo se van a tratar más adelante.

Roxxcart, un nombre familiar

Durante la misión al futuro, Loki y los agentes de la AVT entran a un centro comercial llamado Roxxcart. Esto de inmediato activó las alarmas de los fanáticos.

Este nombre es demasiado similar a Roxxon, un poderoso conglomerado de empresas de los cómics que han servido como villanos para los Avengers en varias ocasiones. Su logo ya ha aparecido varias veces en el Universo Cinematográfico de Marvel, principalmente en las películas de Iron Man, Agents of S.H.I.E.L.D. y las series de Netflix. Sin embargo, no se le ha dado mucha importancia y no parecen más que simples ‘huevos de pascua’.

De hecho, la mención de Roxxcart puede no ser más que otro huevo de pascua. Pero hay posibilidad que sea algo más. Thor: Love and Thunder, una de las próximas películas de la franquicia, tendrá como personaje principal a Jane Foster adoptando el nombre de Thor. En los cómics, su primer enemigo es, precisamente, la corporación Roxxon. ¿Estarán planeando acostumbrarnos a ese nombre para que nos sea familiar cuando aparezca en la película?

Es una posibilidad.

¿Loki es una mujer?

Esta puede ser una gran sorpresa para quienes no estén familiarizados con los cómics, pero la llamada “Lady Loki” que vemos en el episodio 2 de la serie no es algo nuevo. De hecho, es una identidad que el Loki de la continuidad principal ha adoptado varias veces.

Loki, junto a la mayoría de asgardianos, murió durante ‘Ragnarok’, un evento de los cómics que pudimos leer en Thor vol. 2 #85 (2004). Sin embargo, regresó con una forma femenina en Thor vol.3 #5 (2008). Tenemos que insistir en que este es el mismo personaje usando una forma diferente, no otra versión. De hecho, es canon tanto en los cómics como en el MCU que el dios de las mentiras no es ni hombre ni mujer, sino de género fluido. Puede identificarse como cualquiera de los dos o como ninguno.

Loki se quedaría con su forma femenina durante bastante tiempo, llegando a tomar un rol clave durante la saga Secret Invasion. Sabemos que Marvel también prepara una serie basada en esta historia. ¿La veremos allí también?

Pero es hora de hablar de la versión de ‘Lady Loki’ que vimos en la serie, interpretada por la actriz Sophia Di Martino (Yesterday). Visualmente es muy diferente a la de los cómics. En estos tiene cabello negro largo, mientras que esta versión es rubia y de cabello corto. No sabemos qué acción llevó a Loki a salirse de lo establecido por la línea del tiempo y generar esta variante, pero esperamos que sea una gran revelación.

Sin embargo, ya comenzamos a ver una teoría en internet que dice que este personaje no es Loki, sino una famosa villana de Thor: Encantadora (Enchantress).

Esta teoría tiene potencial debido al poder que ella demuestra “apoderándose” de otras personas. Literalmente ‘encantándolos’ para que estén bajo su control. Este es el poder que caracteriza a ese personaje. Aunque ya hemos visto a Loki usar este mismo truco, tenía que recurrir al poder del cetro con la Piedra de la Mente para hacerlo.

Y, por supuesto, Enchantress es usualmente representada como una mujer rubia. ¿Será que en verdad este personaje se está haciendo pasar por Loki? Tendremos que esperar los siguientes episodios para saberlo.

El episodio 2 de Loki nos encantó. Hace gala de un humor ‘estilo británico’ divertido, que encaja muy bien con el carisma de Tom Hiddleston, y el concepto de viajes en el tiempo con sus múltiples reglas nos recuerda cada vez con más a Doctor Who, una serie cuyo regreso esperamos ansiosamente.



