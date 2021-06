Esta serie de Disney+ ha tomado un giro inesperado. No debido a una gran revelación, aunque sí nos enteramos de un par de detalles interesantes, sino a un radical cambio de enfoque que deja de lado las aventuras temporales para mirar más profundamente a su protagonista. Sí, el episodio 3 de Loki tal vez no era lo que esperábamos, pero era lo que necesitábamos para entender mejor esta versión… estas versiones del personaje.

Porque no podemos olvidarnos de Sylvie Laufeydottir.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 3 de Loki: Lamentis-1

¿Quién es Sylvie? Loki y Enchantress

Al final del episodio anterior descubrimos que la variante de Loki que la AVT persigue con tanta desesperación es una versión femenina del personaje. Aprendimos que ‘Lady Loki’ es una vieja conocida de los cómics, pero también propusimos la teoría que en realidad era la villana Enchantress (Encantadora).

Este episodio nos da nuevas razones para creer que esto puede ser cierto.

La ‘villana’ reveló que no le gusta que se refieran a ella como Loki y que prefiere llamarse ‘Sylvie’. En los cómics, este nombre —que ya se había filtrado gracias a una tienda que puso a la venta réplicas de su casco— pertenece a la segunda encarnación de Enchantress, la cual no es una villana.

Sylvie Lushton era una chica común y corriente que un día despierta con grandes poderes para manipular energía y realizar toda clase de hechizos. Creyendo ser descendiente de asgardianos, se une a los Young Avengers y adopta el nombre de Enchantress en honor a Amora.

Tiempo después se da cuenta no solo que sus poderes le fueron otorgados por Loki (su versión femenina, precisamente), sino que pudo haber sido creada por él. Para el dios del engaño, esto fue simplemente una forma de entretenerse, pero debido a esto, muchos la consideran su hija.

No creemos que la Sylvie que vemos en Loki vaya a resultar ser una adaptación directa de este personaje. Después de todo, al MCU le gusta tomar nombres y conceptos de los cómics y darles su propio giro. Lo que queremos decir es que no tenemos que decidir si Sylvie es Loki o es Enchantress, porque puede ser ambas al mismo tiempo.

Por cierto, el cuerno roto en el casco de Sylvie puede ser una referencia a la saga Loki: Agente de Asgard. En estos cómics, el dios de las mentiras tiene un casco con el mismo daño.

El llanto de Lamentis-1

Otro nombre que escuchamos en el episodio 3 de Loki y que le será familiar a los lectores de los cómics es Lamentis. Este planeta, perteneciente a la zona del espacio controlada por los Kree, apareció en el prólogo de Annihilation, un ‘crossover’ de 2006 en el que varios personajes unen sus fuerzas para detener una poderosa fuerza militar controlada por Annihilus.

No sabemos cuáles serán las causas de la destrucción de Lamentis en 2077, tal como vemos en Loki. Notamos que no había personas de piel azul entre los habitantes de la luna que va a ser destruida. Los uniformes de los guardias de seguridad tampoco son algo que asociemos con los uniformes Kree vistos en películas como Guardianes de la Galaxia y Capitana Marvel. Mejor dicho, no hay muchos vínculos de este lugar con el resto del Universo Cinematográfico de Marvel, al menos por ahora.

Sin embargo, la apariencia de Lamentis-1 en Loki, con su cielo violeta, está inspirado en lo visto en el cómic mencionado.

What is love ♫

En este capítulo de Loki, los tonos cálidos que aprendimos a relacionar con la burocracia pseudosoviética de la AVT dieron paso a los fríos azules y violetas de Lamentis-1. Esto representa el cambio radical de tono y ritmo que tomó la serie en esta ocasión.

Tenemos un par de divertidas secuencias de acción en las que Sylvie demuestra que no solo depende de su magia para ‘encantar’, sino que es muy hábil con la espada y los puños. También vemos un vistoso plano secuencia en que los dos dioses recorren una ciudad que se cae a pedazos (nos recordó cosas similares que hacía Daredevil, de Netflix, al menos una vez por temporada). Pero el ‘corazón’ del capítulo está en los diálogos entre Loki y Sylvie mientras tratan de ‘descifrarse’ el uno al otro, tratando incluso de definir qué es el amor para ellos.

Esta conversación sirvió para confirmar algo que muchos fanáticos sabían, pero no era canon. Loki es pansexual/bisexual. Esto se suma a la revelación que tuvimos en el primer capítulo sobre su género fluido. Es importante porque las obras pertenecientes a grandes franquicias suelen hacer “guiños” a sus fanáticos LGBTI, diciendo que ciertos personajes pertenecen a esa comunidad, pero nunca lo confirman en las mismas series o películas (vean, por ejemplo, a Dumbledore en Harry Potter o la misma Valkiria en el MCU). Este es el primer personaje de la ‘lista A’ de esta saga que revela en cámara una orientación no heterosexual.

Forzados a trabajar en equipo por las circunstancias, Loki y Sylvie revelan un poco de sí mismos. A estas alturas es difícil decir si son sinceros o se trata solo de engaños para ganarse la confianza del otro. Después de todo, ya vimos al protagonista intentar lo mismo con Mobius en los capítulos anteriores. Pero incluso si son tretas, podemos vislumbrar verdades en lo que dicen. Por ejemplo, sabemos que el amor que Loki siente hacia su madre adoptiva es muy real. También comprendemos las razones por las que está hecho un desastre emocional.

Resulta extraño ver a un personaje tan manipulador y calculador cometer errores absurdos, llevar a cabo planes ridículos y fracasar tan a menudo. Emborracharse en el tren no sirvió solo para demostrar que a Loki le gusta pedir bebidas de la misma forma que su hermano, sino que la falta de un ‘glorioso propósito’ lo ha roto por dentro. No sabe qué hacer consigo mismo y está tentando a la misma muerte.

O todo puede ser una elaborada treta para engañar a Sylvie y llegar hasta los guardianes del tiempo. Ya veremos.

No, el episodio 3 de Loki no tuvo escena postcréditos

Tenemos que decirlo así porque todo el mundo se quedó esperando algo más tras el inesperado final del episodio, el cual deja a la ‘pareja de Lokis’ enfrentando una muerte segura. Sin embargo, sí vemos en los créditos fotos de ambos sobre el escritorio de un agente de la AVT. Esto puede ser un simple elemento estilístico o una referencia a que la agencia sabe que los dos están trabajando juntos.

Como dijimos al comienzo de este análisis, el episodio 3 de Loki no fue lo que esperábamos. Creímos que íbamos a tener grandes revelaciones sobre el trasfondo de la contraparte femenina del protagonista. Sus acciones parecían dar inicio a un nuevo multiverso y pensamos que iban a revelar qué carajos había pasado en Barichara, Colombia, tras la mención de este lugar al lado de nombres tan importantes como Ego y Titán.

Sí, nos enteramos de una verdad interesante sobre los agentes de la AVT (que todos son variantes), pero las grandes revelaciones tendrán que esperar para próximos capítulos. Por lo pronto, agradecemos que este episodio nos permitió conocer más a Sylvie. También disfrutamos de la divertida amistad/enemistad que surgió entre ella y el otro Loki, como la que él ya tiene con Mobius.

Sigan pendientes de GamerFocus para que lean nuestros análisis de todos los episodios de Loki.