Estamos de regreso en la AVT y eso significa que es el momento perfecto para que Loki y Sylvie descubran los secretos de esta organización y acaben con ella de una vez por todas. Aunque el episodio 4 de Loki da varias vueltas a temas que ya había tratado antes, está lleno de grandes revelaciones que hacen que no sepamos qué esperar de los dos capítulos restantes.

Pero estamos muy emocionados por lo que vamos a descubrir.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 4 de Loki: el evento Nexus

Tenemos muchas cosas de que hablar en esta ocasión, como el estado emocional de Loki, su relación con Sylvie, Mobius, sus variantes y la revelación final sobre la AVT. Pero antes de eso, tenemos que explicar algunas cosas sobre un personaje que ha estado presente desde el episodio 1, pero del que no habíamos tenido oportunidad de analizar.

¿Quién es realmente Ravonna Renslayer?

Los lectores de los cómics estábamos un poco extrañados por esta versión de Ravonna. Es verdad que algunos personajes del Universo Cinematográfico de Marvel no se parecen en nada a sus homónimos de las páginas, pero usualmente tienen algunos de sus rasgos característicos.

Ravonna Renslayer apareció por primera vez en los cómics de Avengers a mediados de los años sesenta. En el siglo 40, es la heredera del reino de Carelius, el único bastión de la Tierra que no se encuentra bajo el control de Kang el Conquistador. ¿La razón? Kang está enamorado de Ravonna. Ella muere tratando de defenderlo del ataque de un general que lo traicionó.

Obsesionado con ella, Kang pasa varios años tratando de salvarla, incluso sacándola de la línea del tiempo para llevársela a vivir con él al Limbo.

Eventualmente, Ravonna revive (como todos los personajes de los cómics) y suplanta a Nebula para infiltrar el Consejo de los Kang de varias líneas de tiempo y enfrentar a los Avengers. Ha muerto o se ha perdido en el flujo del tiempo en varias ocasiones, pero siempre regresa. A veces lo hace adoptando nuevas identidades, como Terminatrix.

Como pueden ver, la Ravonna Renslayer de Loki no se parece mucho a la de los cómics, al menos hasta el episodio 4. Aunque todavía no conocemos toda la verdad detrás de ella y la AVT, aquí vemos por fin a una villana manipuladora que nos recuerda a la que tantas veces se ha enfrentado a los Avengers.

Otra revelación interesante sobre ella es que es fue la agente que sacó a Sylvie de su línea de tiempo cuando apenas era una niña. El episodio pasado, esa variante de Loki se refirió a la AVT como “opresores fascistas”. Aunque ya nos habían dado esa impresión, ahora es más que claro. Ya entendemos por qué sus cascos son tan reminiscentes de los que usaba la S.S. Nazi.

¿Pero es Ravonna la verdadera mente maestra detrás de la AVT y los Guardianes del Tiempo? Probablemente no.

¿Quién controla a la AVT y los Guardianes del Tiempo?

Con la revelación que estos poderosos entes, de los que hablamos en el análisis del episodio 1 de Loki, eran realmente robots, queda la pregunta de quién mueve los hilos. Una de las más populares teorías al respecto dice que es nada más y nada menos que Kang el conquistador.

Hay varias pistas que nos llevan a pensar esto:

La presencia de Ravonna Renslayer, un personaje que —como ya leyeron— está íntimamente vinculada a Kang el conquistador en los cómics.

Kang es uno de los villanos de Avengers más relacionados con las historias de viajes en el tiempo, especialmente en los cómics clásicos.

El anuncio de que Jonathan Majors interpretará a este personaje en Ant-Man: Quantumania ocurrió de forma prematura, por lo que pudieron haberlo hecho para introducirlo en Loki.

ocurrió de forma prematura, por lo que pudieron haberlo hecho para introducirlo en Loki. El diseño de uno de los Guardianes del Tiempo nos recuerda bastante al de Kang (aunque esto también es cierto de los cómics).

Por supuesto, es solo una teoría. Otra que está ganando popularidad es que la verdadera mente maestra detrás de los Guardianes del Tiempo es, sorpresivamente, otra de las variantes de Loki.

O tal vez sea Mephisto. No lo sabemos.

La terapia de Loki

A pesar de las grandes revelaciones que tuvimos en el episodio 4 de Loki, la verdad es que este dio muchas vueltas alrededor de los mismos temas de siempre. Por más que nos encante ver de nuevo al dios de las mentiras enfrascado en una pelea verbal con Mobius (seguimos encantados por la química de estos dos), ya vimos momentos y diálogos muy similares en los episodios anteriores.

En este episodio, y gracias a un cameo de Lady Sif (Jaimie Alexander, a quien no veíamos desde Agents of SHIELD, porque no estuvo en Thor: Ragnarok), tenemos a Loki admitiendo su narcisismo y miedo a quedarse solo. Aunque esto cobra una nueva dimensión a luz que aparentemente se enamoró de otra versión de sí mismo (de verdad tienen que explicarnos cómo esto generó un evento Nexus), es algo por lo que ya habíamos pasado y no necesitábamos que la serie lo deletreara. Entendimos el subtexto, muchas gracias.

Por cierto, lo del corte de cabello de Sif es una referencia a un evento de la mitología nórdica que también fue recreado en los cómics.

Hablando de subtexto, nos arrancaron a Mobius de las manos cuando finalmente íbamos a ver más de su amistad con el protagonista. Sentimos que la serie no se ganó “esa escena”, pero esa es la misma razón que nos llevó a pensar —como confirmaron en la escena postcréditos— que no están realmente ‘purgando’ personas de la línea del tiempo. No teman, veremos de nuevo a Owen Wilson más adelante.

Esta serie ha servido como una especie de terapia psicológica para Loki en la que ha tenido que enfrentar sus dilemas emocionales. No es casualidad que lo veamos preguntándose qué significa ser un Loki y buscando metáforas para definir el amor. Literalmente está tratando de encontrarse a sí mismo. LITERALMENTE.

Cuatro variantes más de Loki

En nuestro análisis del episodio 2 mencionamos algunas de las variantes de Loki y cómo las letras del título de la serie hacían referencia a ellas, pero ahora pudimos ver más gracias a la intrigante escena postcréditos. En esta vemos una Nueva York destruida con la torre Avengers en ruinas. ¿Es este un apocalipsis que los Lokis usan para esconderse?

Ahora, además de nuestra variante principal de Loki y Sylvie tenemos a:

Loki clásico, de más edad y con el traje clásico de los cómics.

Loki niño, una referencia a la versión infantil del personaje que apareció en los cómics a partir de 2010. Fue su reencarnación tras su muerte luchando contra El Vacío.

Loki presumido es una de las variantes que no recordamos de los cómics. Se puede tratar de una combinación de Loki con Thor, pues carga un martillo que podría ser Mjolnir.

Loki cocodrilo. Loki asume la forma de muchos animales tanto en los cómics como en la mitología nórdica. Es normal.

Tenemos muchas ganas de verlos en acción y saber finalmente quién se esconde tras los Guardianes del Tiempo.

Sigan pendiente de GamerFocus para que lean nuestros análisis de todos los episodios de Loki.