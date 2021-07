Comencemos con las noticias. La escena poscréditos del episodio 6 de Loki confirmó que esta será la primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel de la ‘era Disney+’ en tener una temporada 2. Según sabemos, WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno no tendrán continuación en forma de series.

Ahora que nos salimos de eso, podemos hablar del capítulo en sí. Este confirmó finalmente quién es la mente maestra detrás de la AVT que se encarga de cuidar “la sagrada línea temporal”. Parece que habíamos analizado bien las pistas al respecto, pues una de las más populares teorías resultó ser cierta.

Y no… no era Mephisto.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 6 de Loki: Eternamente. Siempre.

Conozcan al villano de Loki

Tenemos que aceptar que, a pesar de la popularidad de las teorías sobre Kang el conquistador, nosotros apostábamos a que el ‘villano final’ de la serie iba a ser otra variante de Loki. Eso hubiera tenido bastante sentido en una serie enfocada con precisión láser en mostrarnos como un personaje identificado con las mentiras y la manipulación podía cambiar su forma de ser. Encontrar una versión de sí mismo que hubiera seguido el camino del engaño hasta convertirse en el amo de “el más grande poder del universo” hubiera sido una interesante prueba para su nueva perspectiva. ¿Qué hubiera significado para él ver una variante que hizo realidad sus ‘malvados’ sueños del pasado?

Sin embargo, lo que encontró al final fue la “tentación” de convertirse en esa persona en la forma de ‘Aquel que permanece’. Este es un hombre que —tras librar una guerra contra infinitas versiones de sí mismo— creó la AVT para impedir otro conflicto multiversal.

Hay varias ideas en juego aquí. Para comenzar, tenemos la clásica disyuntiva entre el ‘orden y el caos’. Esta es la falsa idea que solo tenemos dos opciones en el mundo: un orden opresivo o un caos sin control. El fascismo o el anarquismo. Esto es lo mismo que lleva a millones de personas en el mundo a poner tiranos en el poder bajo la promesa de orden y seguridad ante cambios imprevisibles.

Lo curioso es que las razones de los dos Lokis para tomar posiciones opuestas al respecto no son ideológicas. Sylvie no necesariamente quiere libre albedrío para el universo, sino venganza por la vida que le negaron. Loki —que ya no es el aspirante a tirano que era en Avengers— no quiere el trono, sino evitar el surgimiento de la amenaza incalculable que tendrá que enfrentar en la temporada 2.

Pero, ¿quién es esa amenaza?

¿Aquel que permanece es realmente Kang el conquistador?

Estrictamente hablando, sí. Pero esta respuesta tiene más aristas de las que aparenta.

Tomando en cuenta la presencia de elementos como Ravonna Renslayer, Alioth, la AVT y los mismos viajes en el tiempo, la revelación de Kang en el episodio 6 de Loki era prácticamente inevitable, tal como sugerimos en nuestro análisis del capítulo 4.

El caso es que, en los cómics, ‘Aquel que permanece’ es un personaje completamente diferente a Kang.

Él es el director supremo de la AVT y apareció por primera vez en los cómics de Thor en 1976. También ha sido parte de historias como Avengers Forever (en la que Kang es el villano) y Universo X.

Pero el Universo Cinematográfico de Marvel no es adverso a combinar varios personajes en uno. Un buen ejemplo es lo que ocurrió con la versión femenina de Loki y Enchantress en esta misma serie. La historia que ‘Aquel que permanece’ narra y el atuendo que usa están más relacionados con Kang que con el personaje que lleva su nombre en las páginas.

¿Quién es Kang el conquistador?

Tal como nos cuentan en el episodio 6 de Loki, Kang era un brillante científico del siglo XXXI especializado en temas relacionados con el multiverso y los viajes en el tiempo. En los cómics, su nombre real es Nathaniel Richards. Se cree que es un descendiente de Reed Richards, de Los Cuatro Fantásticos (¿significa esto que el Reed de la película también será de raza negra?).

Sin embargo, su motivación en los cómics no es tan altruista como la que vemos en la serie y su personalidad no es tan alegre. Usando la avanzada tecnología y armamento de su época, viaja al pasado con el objetivo de conquistar múltiples civilizaciones y planetas (de ahí su apodo). Eso lo convierte en un enemigo de los Cuatro Fantásticos y más adelante de los Avengers.

También existe un Concilio de Kangs, una organización formada por los Kang de varios universos que trabajan juntos. Ahora saben qué están parodiando esos episodios de Rick & Morty.

Algo curioso que tenemos que tener en cuenta es que, cuando se anunció que Jonathan Majors había sido elegido para interpretar a un personaje en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nunca dijeron oficialmente que se trataba de Kang. Los créditos de este episodio tampoco se refieren al personaje como Kang el conquistador, sino como ‘Aquel que permanece’. Suponemos que también jugará un rol importante en la temporada 2 de Loki.

Saluden al Multiverso Cinematográfico de Marvel

Algo que queda más que claro al final del episodio 6 es que el multiverso es una realidad y la línea de tiempo ‘principal’ ya no es sagrada. De hecho, nuestro protagonista es arrojado a una de estas ramas al final, dejándonos con el ‘cliffhanger’ que probablemente no se resolverá hasta la ya anunciada temporada 2 de Loki.

Pero no tendremos que esperar tanto para conocer las consecuencias de la decisión de Sylvie. Estamos seguros que las posibilidades que abre el multiverso jugarán un papel importante en Doctor Strange y el multiverso de la locura, que se estrenará en marzo de 2022. Es muy posible que la serie animada What If… también sea vinculada con esto y que lo mismo pase con la ya mencionada Quantumania (febrero de 2023). Se supone que Jonathan Majors jugará un rol importante en esa película. Bueno, a menos que eso haya sido un engaño para que su aparición como Kang el conquistador / ‘Aquel que permanece’ en Loki resultara más sorprendente.

Lo cierto es que Marvel Studios le va a ‘sacar el jugo’ al multiverso para ofrecernos toda clase de historias imposibles en el universo cinematográfico cuando solo había una línea temporal. Ya veremos qué tal les resulta la apuesta.

Recuerden dar una mirada a los análisis de todos los episodios de Loki en GamerFocus para que descubran en qué tuvimos razón y dónde nos equivocamos.