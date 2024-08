Longlegs explicada: análisis y significado de las muñecas, el asesino, las cartas, T.Rex, el final y más

Esta película de Oz Perkins es sin duda una de las mejores películas de terror de 2024, tal vez la mejor. Las fantásticas actuaciones de Maika Monroe y Nicolas Cage son dignas de premios y aunque no tiene monstruos ni mucha violencia, su premisa es suficiente para hacernos sentir aterrados e incómodos. Pero Longlegs: Coleccionista de almas también puede resultar confusa por los elementos misteriosos que tiene y en este artículo vamos a explicar el significado de su ambiguo final, el propósito de las muñecas, las cartas, los poderes de Lee Harker y los objetivos de ‘el hombre de abajo’.

También quiero aclarar que este artículo está basado solamente en lo que muestra el filme y lo que ha dicho su director. No estamos usando elementos sacados del ARG relacionado con el sitio web https://thebirthdaymurders.net/ ni los códigos de los tráileres.

Este artículo tiene spoilers de la película Longlegs: Coleccionista de almas. No recomendamos seguir leyendo si no la han visto.

Qué revela la película sobre el asesino

Comencemos dejando claros los elementos que sí son explicados durante la trama. El asesino en serie conocido como Longlegs se llama Dale Cobble y es un artesano de muñecas que practica rituales satánicos. En los años 70, él visitó la granja en la que vivía la pequeña Lee Harker y su madre Ruth con el objetivo de sacrificar la niña a satanás. Desesperada, su madre hizo un trato con el asesino. A cambio de la vida de su hija, ella le ayudaría a conseguir más víctimas.

El trato que hizo era el siguiente. Cobble crearía detalladas muñecas a imagen de la siguiente víctima y Ruth, usando su traje de enfermera de una comunidad religiosa, las llevaría a las familias diciéndoles que eran un regalo de la iglesia. Pero las muñecas tenían en su interior una «esfera con los susurros satánicos de Cobble» que ejercía influencia sobre los miembros de la familia, obligando al padre a asesinarlos y a los demás a aceptar tranquilamente ese destino.

Para que Lee ignorara todo lo que estaba ocurriendo, incluyendo la presencia de Longlegs creando a las muñecas en el sótano de su casa, Cobble creó una muñeca con su imagen. A diferencia de las otras muñecas, la esfera de esta no forzaba a la niña a morir, sino que eliminó al asesino de su memoria.

¿Qué son las muñecas en Longlegs y qué es la esfera en sus cabezas?

Las muñecas son parte del ritual de Longlegs para sacrificar niñas a satanás. Tal como Lee dice en la película, las muñecas son usadas como representaciones de personas reales en múltiples religiones y tradiciones ocultistas. La más conocida (y retorcida por la cultura popular) son las muñecas vudú. Algunos creen que mediante estas muñecas, un hechicero puede hacer que le pasen cosas buenas o malas a la persona real representada en la efigie.

Para que el ritual tenga efecto, la muñeca debe parecerse a la niña de la familia que va a ser sacrificada y en su interior debe ser puesta una esfera creada con la magia satánica de Cobble que «contiene sus susurros». La película no explica exactamente cómo hace estas esferas, cuál es su material ni cómo funcionan exactamente, pero la teoría más popular al respecto es que el mismo diablo le dio a Longlegs el poder para crear estas esferas y así sacrificar en su nombre.

El poder hipnótico de estas muñecas y esferas en Longlegs: Coleccionista de almas puede tener diferentes objetivos. En el caso de Lee, su muñeca borró a Cobble de su memoria y de alguna forma la vinculo a su fuerza maligna . Esta probablemente es la fuente del poder de clarividencia de la agente del FBI.

¿Por qué las niñas tienen que cumplir el día 14 del mes?

La respuesta es más sencilla de lo que puede parecer en un comienzo: porque ese también es el día de cumpleaños de Lee. El sacrificio de esas niñas es un reemplazo al sacrificio de Lee y por lo tanto deben tener algo en común con ella.

Debido a las enrevesadas exigencias del ritual, las muertes deben ocurrir en los días alrededor del 14 para formar un triángulo invertido en un calendario específico. Este triángulo específicamente es el Sigilo de Lucifer, un símbolo ocultista descrito en el grimorium verum.

Este no es el único «símbolo satánico» usado en la película. El pentagrama y el infame ‘666’ aparecen varias veces también junto a otros menos conocidos. El símbolo del destapador que el asesino cuelga en el retrovisor de su auto es una cabra que puede representar tanto al diablo como a capricornio, el símbolo zodiacal de Lee.

También hay sombras de demonios que aparecen en algunos momentos de la película, representando la presencia de «el hombre de abajo» en la escena.

Las cartas de Longlegs

Las cartas en código que encuentran en los lugares de los asesinatos son escritas por Dale Cobble pero dejadas allí por Ruth, la madre de Lee. Son una referencia a las cartas enviadas a la policía por el asesino del Zodiaco, un asesino en serie real que mató a siete personas en San Francisco, Estados Unidos, a finales de los años setenta.

Igual que las cartas del zodiaco, las cartas de Longlegs usan un código cifrado de sustitución de símbolos con letras. Para resolverlo, Lee usa un versículo de la Biblia, el sigilo de Lucifer y la palabra ‘Longlegs’, —siguiendo las mismas pistas que le dejó el asesino— para resolverlos. La razón por la que el asesino dejó estas cartas dando pistas que eventualmente llevarían a la protagonista a descubrirlo, es porque él mismo quería que ella lo encontrara.

Usando la magia puesta en la muñeca de Lee, Cobble ha estado manipulando la vida de Lee —llevándola a convertirse en un agente del FBI aunque no era lo que ella quería, resolviendo casos hasta llegar al suyo— porque prácticamente la estaba entrenando para reemplazarlo. Quería que ella se uniera a su madre, cometiendo los asesinatos cuando él último terminara. Este hechizo parece haber llegado a su fin cuando Ruth destruyo la esfera dentro de la muñeca de su hija.

El final explicado

Aquí no tenemos que sacar teorías ni interpretar nada porque Oz Perkins, el mismo director de Longlegs, ha explicado el final de la película y su significado.

En una entrevista con Variety, Perkins explica que la historia de Lee termina con su último disparo: el que hace contra su madre. Según el director, tener que matar a Ruth era lo peor que le podía pasar a ella y el verdadero objetivo de «el hombre de abajo»: verla sufrir. Haberse quedado sin balas para destruir la muñeca es una terrible casualidad que pretende dar la impresión de que el diablo ganó. Siempre va a estar presente y el mal no puede ser destruido por completo.

Podemos asumir que Lee buscará la forma de destruir la esfera de todos modos —de no hacerlo, Ruby podría entrar en estado catatónico como le ocurrió a la otra víctima que sobrevivió— pero no sabemos si la influencia de Longlegs desaparecerá por completo al hacerlo.

¿Qué significa Longlegs?

Perkins ha revelado que la película está inspirada en las veces que sus padres le mintieron cuando era niño porque creían que de esa forma «lo protegían de la realidad». Nicolas Cage dijo que también tomó muchos elementos de su madre para crear a su aterrador personaje. Otra inspiración vino del asesinato de la estrella infantil JonBenet Ramsey y fue la muñeca tamaño real de ella, comisionada por sus padres, que fue encontrada cerca del lugar del crimen. Sumando todo esto, podemos concluir que esta es una película sobre las formas en que los padres fracasan a la hora de proteger a sus hijos.

¿Pero qué significa el nombre Longlegs? Es verdad que el nombre ‘patas largas’ suele ser usado para referirse a las arañas de la familia de los fólcidos, pero hay otra referencia mucho más clara y apropiada: la novela de 1912 Daddy Long Legs —conocida en español como Papaíto piernas largas— y que fue adaptada a un tanto a un popular musical protagonizado por Fred Astaire en los años 50 como en un ‘anime’ a principios de los 90.

En Daddy Long Legs, un hombre viejo y millonario se enamora de una adolescente. Decide adoptarla y, sin dejar que ella lo conozca, le paga los mejores colegios y le dar regalos muy caros para convertirla en una dama de la alta sociedad. Al final de la historia, se casa con ella. En su día fue considerada una historia romántica, hoy en día no podemos interpretarla sino como ‘grooming‘.

La relación de la novela con la película se da por el lado del asesino, que usando la magia en la muñeca intentó convertir a Lee en su sucesora. Una especie de «grooming satánico».

¿Qué significa la música de T.Rex en Longlegs?

La película comienza con las letras de la canción Get It On (Bang a Gong) de la banda de rock T.Rex y termina con esta sonando durante unos créditos que van bajando (hacia ‘el hombre de abajo’) en lugar de subir.

La letra de la canción —supuestamente sobre sexo y drogas— no parece tener mucha relación con los temas de la película. Eso es hasta que tomamos en cuenta el trasfondo del asesino Longlegs (el cual es sugerido pero nunca explicado directamente en la película): él era un cantante de glam rock. Su apariencia está directamente inspirada en músicos como Marc Bolan (líder de T.Rex) y Bob Dylan. Esto fue directamente confirmado por Perkins en una entrevista con IndieWire.

Hay más elementos inspirados en la música rock en la película. Aparte de letras que evocan imágenes del libro del Apocalipsis (como la hidra en la ya mencionada canción de T.Rex), los rumores sobre mensajes subliminales en la música de los años 70 y el pánico satánico que eventualmente desató en Estados Unidos influyeron mucho la creación del mundo de Longlegs: Coleccionista de almas, especialmente los ‘susurros satánico’ ocultos en las esferas de plata de las muñecas.

Esperamos que este análisis a fondo de Longlegs: Coleccionista de almas les haya ayudado a comprender mejor elementos de la película como las muñecas, los símbolos, las cartas, etc. O que al menos tengan más material para sacar sus propias teorías.

