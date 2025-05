Los Ilusionistas 3 trae de vuelta a los Cuatro Jinetes e introduce otros tres más

En el primer tráiler de Los Ilusionistas 3 (Now You See Me: Now You Don’t), los Cuatro Jinetes originales se ven forzados a volver a trabajar juntos, aunque no en muy buenos términos del todo. Ellos son Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Jack Wilder (Dave Franco), Merritt McKinney (Woody Harrelson) y Henley Reeves (Isla Fisher), quien regresa tras no poder participar en la segunda película de la franquicia. Esto significa que Lizzy Caplan no estará presente como Lula May, mientras que de Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) se desconoce su paradero.

Entre los nuevos miembros del elenco reclutados por el personaje de Eisenberg se encuentran Dominic Sessa (The Holdovers), Justice Smith (Pokémon: Detective Pikachu) y Ariana Greenblatt (Borderlands). Morgan Freeman también aparece brevemente en el tráiler como el exmago Thaddeus Bradley, Gran Maestro de El Ojo, una antigua y poderosa sociedad de magos que reclutó a los Cuatro Jinetes en la primera película.

Además del debutante trío protagonista y los cuatro magos clásicos, otra nueva actriz en Los Ilusionistas 3 es Rosamund Pike. Interpreta a la que se presume es la principal antagonista de la película, la matriarca de la familia Vanderberg. Pike es experta en interpretar a una persona adinerada e intrigante.

Ruben Fleischer, quien dirigió a Eisenberg en las dos películas de Zombieland, asume la dirección esta vez y ya está en conversaciones para dirigir Los Ilusionistas 4. Louis Leterrier dirigió la primera película de 2013, mientras que Jon M. Chu dirigió Los Ilusionistas 2 en 2016.

Los Ilusionistas 3 se estrena en cines a nivel global el 14 de noviembre del 2025.