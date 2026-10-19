Los Simpson: después de nueve años, Apu regresa y este es su nuevo actor de doblaje

Los Simpson reintrodujeron oficialmente a Apu a la serie tras permanecer casi una década sin hablar. Su retorno se dio en el tercer episodio de la temporada 38, durante el episodio especial «La Casita del Terror Presenta: La venganza«, transmitido el pasado domingo 18 de octubre. El personaje no contaba con líneas de diálogo desde 2017, cuando apareció en el episodio «Los Siervson» de la temporada 29, aunque había figurado brevemente en tomas de fondo. Adicionalmente, junto a Apu, también regresó su esposa Manjula a Los Simpson.

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¿Quién es el nuevo actor de voz de Apu en Los Simpsons?

El grupo de homero no es el único en toparse con Apu.

El actor Sunil Malhotra, Kung Lao en Mortal Kombat 1 es la nueva voz oficial de Apu en inglés. Malhotra asume el papel luego de que Hank Azaria se retirara del personaje y confirmara en 2020 que no volvería a interpretarlo, lo que dejó al comerciante en un limbo dentro de la historia. Asimismo, se reveló que la voz de Manjula pasó a ser interpretada por la actriz Janina Gavankar, conocida por su participación en The Morning Show y por ser la voz de Comandante Knoxx en la película Borderlands: El destino del universo está en juego.

¿Cómo explicaron la ausencia de nuevo años de Apu en Los Simpsons?

La serie abordó la larga ausencia de Apu mediante una historia que parodia la película Sé lo que hicieron el verano pasado (I Know What You Did Last Summer). En el episodio, Homero Simpson, el superintendente Gary Chalmers (Inspector Archundia), Dewey Largo y Jonathan Frink Jr. atropellan accidentalmente a Apu durante una fiesta de Noche de Brujas y tiran el cadáver al rio. Al año siguiente, el atropellado regresa buscando venganza revelando que todos los habitantes del pueblo habían matado y descartado a la misma persona esa misma noche.

El cuerpo de Apu terminó en una isla junto a otros personajes olvidados del programa, como el Dr. Nick. La historia sirvió para hacer una referencia directa a cómo la ciudad y el show ignoraron su partida, llegando al extremo de cerrar el Kwik-E-Mart y actuar como si nunca hubiese existido. El episodio incluyó diálogos en los que Bart, Lenny y Carl expresaron con humor la incertidumbre e internas que tuvieron sobre el tema. Finalmente, se revela que todo fue un sueño de Apu, quien despierta junto a Manjula e integra nuevamente el elenco, recibiendo el respaldo de Homero y del pueblo.

Vía: ComicBook