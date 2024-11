Los Simpson: La casita del horror XXXV inspira su ‘opening’ en videojuegos y ‘Fatality’

Desde la película de Los Simpson y el respectivo videojuego que recibieron en consolas hace 17 años, la familia más amarilla de la televisión no regresa en un juego propio que no sea el ‘free-to-play’ Tapped Out, justamente retirado hoy de las tiendas. La casita del horror XXXV de este año ofrece a los fanáticos de Los Simpson un vistazo a un sangriento videojuego de peleas que nunca podrán jugar –y no es The Simpsons Wrestling–. El animador Jorge Gutiérrez, escritor y director de la película animada de 2014, El libro de la vida, contribuyó con una secuencia de apertura u ‘opening’ que reimagina a la famosa familia animada.

Gutiérrez rediseñó a varios de los residentes de Springfield en su estilo característico, al tiempo que representa un ‘Fatality’ inspirado en Mortal Kombat de Marge y Lisa contra Snake. Bart tuvo más piedad con su ídolo, Krusty el payaso, mientras que la fusión de Maggie con Homero les salió mal durante su batalla con el Sr. Burns y Smithers, quienes finalmente se han unido como un ser monstruoso. Gutiérrez incluso hace referencia a El libro de la vida, con apariciones especiales de Xibalba y La Muerte.

«He sido un gran fan de Los Simpson desde que Bart apareció por primera vez en mi adorada Tijuana en el clásico episodio de Kamp Krusty», dijo Gutiérrez a Variety. «Estoy eternamente agradecido a [el productor ejecutivo] Matt Selman y [el creador] Matt Groening por darme el honor de dirigir mi propia apasionada (¡y sangrienta!) carta de amor animada, al programa que me inspiró a soñar con hacer dibujos animados algún día. Ahora, puedo morir con una enorme sonrisa en mi rostro».

Los Simpson: La casita del horror XXXV continuará con su tradición de estrenarse después de Halloween. El especial anual se estrenará el domingo 3 de noviembre en Fox, seguido de Disney+. Uno de los segmentos de este año presentará a Homero unido a un par de jeans sensibles en una parodia de Venom.