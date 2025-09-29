Los Simpson oficialmente estrenarán su segunda película 20 años después

Desde el 2017, diez años después de estrenada la primera película de Los Simpson, venimos leyendo rumores sobre la posibilidad de una secuela levemente sugerida por Maggie al final de los créditos en la primera. En agosto del 2018, los rumores tomaron más fuerza y además de una segunda película de Los Simpson, se mencionó un híbrido con acción real y animación de Padre de Familia y una película de Hamburguesas Bob que sí se estrenó en 2022. Los Simpson también tuvieron un ‘crossover’ con Hamburguesas Bob.

A través de redes sociales como Twitter/X, 20th Century Studios dio a conocer que la segunda película de Los Simpson –que no sabemos si se titule Los Simpson 2: La película–, se estrenará el 23 de julio del 2027. Eso es por pocos días y prácticamente 20 años exactos después del estreno de Los Simpson: La película (27 de julio del 2007). Homero ha sido confirmado como parte de la misma, pero suponemos que lo mismo aplica a cada miembro familiar. No se especificaron detalles de la trama.

Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027! pic.twitter.com/wVqxwn8rLc — 20th Century Studios (@20thcentury) September 29, 2025

Como la gran mayoría de seguidores de la familia amarilla, sabemos que desde mediados de los dos mil sus episodios no son vistos con el mismo cariño de los clásicos. Incluso la película de 2007 se considera el final de una era desde 1989, aunque para entonces ya se hablaba del declive de calidad en la serie. Que Los Simpson permanezca al aire –y en ‘streaming’ a través de Disney+– no significa que goce de la misma popularidad de antaño, pero sí que la audiencia es lo suficientemente buena para que la casa del ratón decida mantenerla viva. Y darle el visto bueno a una secuela de película.

En materia de videojuegos, The Simpsons: Tapped Out para móviles cerró el pasado mes de enero después de 12 años de servicio. Mientras tanto, el último juego significativo de la marca en consolas fue The Simpsons Game en el mismo año de la película, pero con una historia diferente. Por su parte, son más los fanáticos que piden de vuelta The Simpsons: Hit & Run, el «GTA de Los Simpson» que recientemente cumplió 22 años de lanzamiento en GameCube, PS2 y Xbox.