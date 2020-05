Han pasado cinco años desde el estreno de la excelente Mad Max: Furia en el Camino. Prácticamente desde que llegó a los cines se ha hablado sobre los planes de una nueva película de la saga. Cada cierto tiempo surgen de nuevo rumores al respecto, pero nunca se había concretado nada, hasta ahora. La precuela que contará la historia de Furiosa será una realidad.

El prestigioso The New York Times habló con el director George Miller y confirmó que ya está trabajando en un nuevo filme de Mad Max. Este estará basado en un guión que él escribió durante la producción de Furia en el Camino. Como ya dijimos, será un precuela que ahondará en la historia de Furiosa, el personaje de Charlize Theron que muchos consideran como la verdadera protagonista del filme de 2015.

Ya comenzó la búsqueda de una actriz que interprete a la joven Furiosa. Así es, Charlize Theron no estará de regreso para representar de nuevo a este personaje. Los rumores sobre el elenco ya han comenzado y parece que el nombre de Anna Taylor-Joy (La Bruja, Emma, Los Nuevos Mutantes) suena con fuerza. Durante un tiempo, el director consideró usar ‘tecnología rejuvenecedora digital’ —similar a la usada en El Irlandés— para que Theron regresara al papel, pero finalmente decidieron que esa tecnología no está lista.

Los más fanáticos de Mad Max recordarán que poco después del estreno de la película se publicó un cómic sobre el pasado de Furiosa. Este no dejó nada felices a los fanáticos. Afortunadamente, no es considerado canon por Miller y no parece que la nueva película vaya a tomar elementos de esa obra.

Todavía no se sabe cuándo podrían comenzar las filmaciones y resulta difícil hacernos una idea sobre cuándo tendríamos este filme en los cines.

Fuente: The New York Times