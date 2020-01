Marvel’s M.O.D.O.K. ya tiene voces para su elenco principal

Hace un año, Marvel Television y Hulu dieron a conocer que estaban trabajando en cinco series animadas para adultos exclusivas para el servicio de ‘streaming’. Estas consisten en M.O.D.O.K., Hit-Monkey, Tigra & Dazzler Show, Howard The Duck y The Offenders. Desafortunadamente, en ese entonces no se compartió la fecha de estreno de estas series.

Si bien la fecha en la que estas series debutarán en Hulu aún sigue siendo un misterio, Marvel Television por lo menos ha dado a conocer nueva información sobre Marvel’s M.O.D.O.K.

Además de Patton Oswald, productor de la serie y responsable de dar voz al protagonista, se ha revelado que Ben Schwartz, Aimee Garcia, Melissa Fumero, Wendi McLendon-Covey, Beck Bennet, Jon Daly y Sam Richardson interpretarán a otros personajes.

Patton Oswald como M.O.D.O.K.

A continuación, los roles que interpretarán en Marvel’s M.O.D.O.K.:

Aimee Garcia como Jodie: “Jodie, la esposa de M.O.D.O.K. y madre de sus hijos, ha tenido un despertar tardío. Emocionada por perseguir sus sueños de fama, quiere descubrir quién es como una mujer independiente a sus cuarenta. Hay demasiadas cosas por hacer en este mundo y muy poco tiempo para desperdiciarlo siendo retenida por negatividad. Desafortunadamente para M.O.D.O.K., la cosa que más la limita… es él”.

"Jodie, la esposa de M.O.D.O.K. y madre de sus hijos, ha tenido un despertar tardío. Emocionada por perseguir sus sueños de fama, quiere descubrir quién es como una mujer independiente a sus cuarenta. Hay demasiadas cosas por hacer en este mundo y muy poco tiempo para desperdiciarlo siendo retenida por negatividad. Desafortunadamente para M.O.D.O.K., la cosa que más la limita… es él". Ben Schwartz como Lou: "Siendo honestos, M.O.D.O.K. realmente no entiende a su hijo de doce años Lou. No es lo suficientemente atlético para ser un deportista ni lo suficientemente listo para ser un nerd. Lou es… bueno, Lou: un chico que claramente va por la vida a su propio ritmo. La falta de amigos, ambición e higiene de Lou es una constante preocupación para M.O.D.O.K., que proyecta sus propias inseguridades en su hijo".

Melissa Fumero como Melissa: "A pesar de las características de su padre, la adolescente Melissa se ha convertido en la reina de su escuela y una estrella en el mundo del patinaje artístico juvenil. Todo chico popular quiere salir con ella o evitar su terrible ira. A pesar de todos sus éxitos, Melissa secretamente anhela la aprobación de su padre".

Wendi McLendon-Covey como Monica Rappaccini: "Monica es una brillante científica en A.I.M. y la rival de M.O.D.O.K. en el trabajo. Claramente más competente y capacitada que M.O.D.O.K., Monica cree que ella debería manejar la organización. Después de que GRUMBL adquiere A.I.M., Monica disfruta del sufrimiento de M.O.D.O.K. hasta que la nueva administración comienza a interponerse en sus experimentos. Con un enemigo común, M.O.D.O.K. y Monica deben poner a un lado sus diferencias y trabajar juntos… por lo menos cuando no se estén traicionando constantemente".

Beck Bennet como Austin Van Der Sleet: "Después de que la organización de M.O.D.O.K. cae en bancarrota, este se ve forzado a venderla al gigante de silicon valley GRUMBL. Este envía al elegante veinteañero Austin como un "consultante" y el nuevo jefe de M.O.D.O.K. Aunque desea simplemente enviar a Austin a la Zona Negativa, M.O.D.O.K. debe encontrar nuevas soluciones para confrontar a Austin y recuperar el control de A.I.M.".

Jon Daly como Super Adaptoid: "Un androide sarcástico con ambiciones de vivir, sentir y crear. Sin embargo, en cambio es forzado a pasar sus días masajeando las llagas de M.O.D.O.K. Aunque Adaptoid sueña con modificar su programación y traicionar a M.O.D.O.K., ambos comparten una extraña amistad".

Sam Richardson como Gary: "Gary es un secuaz en A.I.M. que es terriblemente leal a M.O.D.O.K., incluso si este último tiene dificultades recordando su nombre. Mientras M.O.D.O.K. continúa siendo degradado dentro de su propia compañía, Gary siempre está a su lado ofreciéndole su ayuda y optimismo inquebrantable sin importar que M.O.D.O.K. lo quiera o no".

Vía: Collider