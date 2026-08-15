Marvel Studios confirma el elenco de su primera película de X-Men

Los mutantes de X-Men han estado apareciendo esporádicamente en el Universo Cinematográfico de Marvel, tanto versiones clásicas como nuevas. Su futura primera película por parte de Marvel Studios, sin embargo, es la que recibe mayor atención puesto que introducirá todo un nuevo elenco de X-Men a las pantallas. Jake Schreier dirigirá el próximo reinicio de X-Men, mientras que Sadie Sink fue la primera confirmada al interpretar a Jean Grey en Spider-Man: Un nuevo día. Después se reportó a Samara Weaving como Emma Frost y a Kit Connor como Scott Summers / Cíclope, todos ellos confirmados durante la convención D23.

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Sumado a esto, Christopher Abbott interpretará a Charles Xavier / Profesor X, Maya Boyd fue elegida oficialmente para interpretar a Storm / Tormenta, mientras que Inde Navarrette dará vida a Rogue. La mayor sorpresa mutante, es que Adam Driver tomará la capa del villano Nathaniel Essex / Mister Sinister, obsesionado con la relación entre Scott y Jean. Este anuncio deja ver hacia dónde se dirige el conflicto y la alineación de X-Men, aunque reconocemos importantes ausencias que guardarían para el futuro, como Bestia, Wolverine y el propio Magneto.

Marvel Studios no ha sido ajeno a los mutantes e incluso ha cambiado el trasfondo de Inhumanos como Ms. Marvel / Kamala Khan, quien posee una mutación en el UCM. Black Panther: Wakanda Forever presentó a Namor, mientras que The Marvels presentó a Bestia (Kelsey Grammer) de la era 20th Century Fox. Doctor Strange en el multiverso de la locura trajo de vuelta a Patrick Stewart, esta vez como un Illuminati Charles Xavier, mientras que Deadpool y Wolverine repasó el universo Marvel de Fox e introdujo a Gambito, interpretado por Channing Tatum.

X-Men de Marvel Studios se estrena el 5 de mayo del 2028.