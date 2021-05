El Universo Cinematográfico de Marvel está pasando por una temporada extraña. Aunque no ha tenido películas en los cines durante más de un año, ha encontrado mucho éxito en series exclusivas como WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno. Sin embargo, no se olvida de la pantalla grande y aquí tiene un nuevo video para demostrarlo que incluye nombres sorpresas como The Marvels y Wakanda Forever.

Inicialmente, este video titulado «Marvel Studios celebra a las películas» no parece ser más que un emocional viaje por algunos de los momentos más emotivos de la franquicia. Pero a medida que avanza descubrimos algunas sorpresas. Para comenzar, nos muestran nuevas escenas de Black Widow, Shang Chi y la Leyenda de los 10 anillos y de repente revelan las primeras escenas de la esperada The Eternals, dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao.

A continuación nos presenta un listado de futuros estrenos llenos de sorpresas. La primera de ellas es la confirmación de la secuela de Black Panther, titulada Wakanda Forever, con fecha de estreno en julio de 2022. También revelan que Capitana Marvel 2 ha cambiado de nombre. Ahora se llamara The Marvels y se estrenará en noviembre de ese mismo año. Seguramente va a contar con la aparición de Ms. Marvel, que veremos muy pronto en su propia serie de Disney+.

Fechas de estreno de las próximas películas de Marvel Studios:

Black Widow: 9 de julio de 2021

Shang Chi y la Leyenda de los 10 anillos: 3 de septiembre de 2021

Los Eternos (The Eternals): 5 de noviembre de 2021

Spider-Man: No Way Home: 17 de diciembre de 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 25 de marzo de 2022

Thor: Love and Thunder: 6 de mayo de 2022

Black Panther: Wakanda Forever: 8 de julio de 2022

The Marvels: 11 de noviembre de 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 17 de febrero de 2023

Guardianes de la Galaxia Vol. 3: 5 de mayo de 2023

Los Cuatro Fantásticos: por determinar

No podemos negar que estamos intrigados por muchas de estas películas de Marvel Studios, especialmente Black Panther: Wakanda Forever y The Marvels. Esperamos conocer más pronto. Tristemente, es muy probable que algunas de estas fechas sean aplazadas. Así es el negocio del cine.

Fuente: canal oficial de Marvel Latinoamérica en YouTube