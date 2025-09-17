Cine y TV

Marvel Zombies luce deliciosamente fresca para una serie de los héroes más poderosos de la Tierra

Solo hay un Blade.

Por Cesar Nuñez
Marvel Zombies de Marvel Animation es una entrega animada de terror del Universo Cinematográfico de Marvel, distribuida por Marvel Studios. Esta serie recontextualiza el UCM mientras los héroes más poderosos de la Tierra se enfrentan a una plaga zombi, convirtiendo incluso a los más fuertes en pesadillas de los no muertos. Marvel Zombies de Marvel Animation será un evento de cuatro partes a estrenarse el 24 de septiembre, disponible exclusivamente en Disney+.

Después que los Vengadores son invadidos por una plaga zombi, un grupo desesperado de supervivientes descubre la clave para acabar con los súperpoderosos no muertos, recorriendo un paisaje distópico y arriesgando su vida para salvar su mundo. Esta es una continuación a la historia animada originalmente presentada en What If… Zombies?!

La serie está protagonizada por Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani, Dominique Thorne y más. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews y Zeb Wells, producida por Danielle Costa y Carrie Wassenaar.

Marvel Zombies además marca el regreso del personaje de Blade, despachando no muertos a diestra y siniestra tanto como vampiros en la vieja época. Mientras que su nueva película en acción real sigue más perdida que este universo alterno.

🧟‍♂️

Universo Zombi Marvel

