Matrix Resurrecciones – Reseña

Matrix Resurrecciones es una película sobre las personas que eligieron a Barack Obama como presidente de Estados Unidos en 2008.

¿Siguen aquí? ¿No cerraron la pestaña del navegador tras leer esta “ridiculez”? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre una de las películas más arriesgadas del año. Una que definitivamente va a resultar muy divisiva.

Es normal tener altas expectativas hacia una nueva entrega de esta franquicia. Después de todo, la primera Matrix fue una revolución. No solo cambió el panorama de todas las películas de acción que le siguieron, sino que presentó intrigantes ideas sobre la percepción de la realidad a un público que no esperaba tal profundidad de un “blockbuster de verano”. Aunque las secuelas no fueron tan bien recibidas como la original, terminaron de cimentar la relevancia cultural de la saga y parecían haber dado un cierre definitivo a la historia de Neo y la guerra contra las máquinas.

¿A dónde puede seguir Matrix desde ese punto? Es bien conocido que Warner Bros. trató de convencer durante muchos años a las hermanas Wachowski de hacer una cuarta entrega, pero siempre se negaron. Sin embargo, el mundo de hoy no es el mismo de hace 17 años. Una de las directoras, Lana, decidió que habían razones para traer de regreso a Neo y Trinity.

El mundo de Resurrecciones es uno en el que, igual que en el nuestro, Matrix existe como una obra de ficción. No es raro que historias como esta, que tratan de revivir una franquicia popular, recurran a una metanarrativa mediante la cual “se mira a sí misma”. Así como la primera Matrix ayudó a definir la filosofía posmodernista para muchos, esta hará lo mismo con el llamado ‘metamodernismo’.

La naturaleza virtual y engañosa de la Matrix ya no se usa simplemente para analizar las falencias de la percepción de la realidad y el temor al avance de la tecnología, sino los peores defectos que la sociedad ha demostrado en este último lustro. Inicialmente, parece que la historia va a ser una crítica a la cultura de adoración a la nostalgia que yace en la interminable serie de ‘remakes’ y ‘reboots’ que invaden el mundo del entretenimiento. Incluso se toma un momento para atacar a Warner Bros., con nombre propio, por su insistencia en revivir esta misma franquicia. Pero pronto pone su mira sobre algo más profundo que eso.

El mejor truco de esta película es la forma en que hace que la audiencia dude sobre qué es real en este mundo que le presentan, igual que el mismo protagonista. “Si no sabemos qué es real, ¿cómo nos podemos resistir?”, pregunta en un momento uno de los personajes. Eso ocurre poco después de descubrir que muchas de las personas conectadas a la Matrix han decidido seguir voluntariamente en su mundo de mentiras.

La confusión que busca generar en los espectadores es la misma que vemos día a día en el mundo real, donde miles de fuentes de información nos bombardean con datos contradictorios. La nueva Matrix es el mundo de las ‘fake news’ y la radicalización política. Un escenario en el que las personas eligen voluntariamente creer mentiras porque les resultan cómodas y no les hacen sentir que necesitan salir urgentemente a arreglar el mundo. Esto no solo aplica para aquellos que siguen conectados, sino a los mismos humanos fuera del sistema que han elegido dedicarse a sobrevivir, sin preocuparse por aquellos que siguen “alimentando” el sistema que literalmente los oprime.

Al comienzo de esta reseña dijimos que Matrix Resurrecciones es sobre las personas que eligieron a Obama, o en un contexto más colombiano, apoyaron el proceso de paz. No mentimos. Este es un mundo en el que hace años creímos haber arreglado todo —énfasis en creímos, porque no lo hicimos en realidad— y nos desentendimos de lo que vino a continuación. Luego, en 2016, todo falló y el mundo comenzó a empeorar más rápido de lo usual. ¿Acaso no habíamos derrotado a los enemigos? ¿No habíamos elegido un presidente negro para acabar con el racismo? ¿No hicimos la paz con las FARC? ¿Acaso no estábamos firmando acuerdos contra el calentamiento global? ¿No habíamos probado que las vacunas son seguras? ¿No habíamos creado la paz entre Zion y las máquinas? ¿Por qué todo está jodido de nuevo? ¿Por qué el mundo prefiere las mentiras?

Esto no es un sobreanálisis de nuestra parte. La película es muy poco sutil. Parece que Lana Wachowski no quiere que ocurra lo mismo que pasó con la primera película, cuyos símbolos fueron apropiados por grupos antifeministas y transfóbicos. Por eso decidió que sus mensajes y metáforas fueran lo más directos posibles. Cuando el villano está explicando cómo funciona la Matrix, lo que está describiendo es literalmente cómo funciona el capitalismo. El rol de Neo como “el elegido” es subvertido otra vez para expresar lo ridículo que es creer que todo depende de una sola persona. Solo con la ayuda de aquellos que amamos podemos salvar el mundo.

La lucha de Neo en la trilogía original no fue en vano. Algo se logró. Se tendieron puentes. Salvó vidas. Pero el trabajo no estaba terminado y algunas fuerzas se aprovecharon de que muchos creyeron que así era para tomar de nuevo el control. Matrix Resurrecciones se siente como un ‘remake’ apresurado de las tres películas anteriores, pero desde la perspectiva de un mundo que a duras penas sobrevivió a Trump, observa impotente el resurgir del fascismo y es cada día un grado centígrado más caliente.

Como pueden notar, Matrix Resurrecciones es una película muy ambiciosa a nivel temático. No se trata de una secuela “vacía”, hecha por simple demanda comercial. Es una “obra de autor” que presenta sin vergüenza la ideología de su directora. Sin embargo, esa ambición es también la causa de sus múltiples defectos.

El peor problema está en sus escenas de acción. Nos atrevemos a decir que estas están allí simplemente porque “una película llamada Matrix tiene que tener escenas de acción”. Parece que Wachowski no tenía ningún interés en ellas. De hecho, la misma película parece despreciar la idea del ‘tiempo bala’. Los tiroteos y persecuciones cuentan con una cámara temblorosa y una edición acelerada que parecen sacadas de las peores entregas de Transformers dirigidas por Michael Bay. Esto es una verdadera lástima, porque hay un trabajo de fotografía maravilloso que podía lucir muy bien en este tipo de escenas.

También podemos criticar la forma en que recurre a elementos clásicos de la franquicia. No solo nos referimos a guiños visuales y tonadas familiares, sino a un par de nombres conocidos que no funcionan bien en el nuevo contexto. La forma en que el desarrollo abandona a personajes como Bugs o el nuevo Morfeo para enfocarse en Neo también resulta decepcionante. Jessica Henwick y Yahya Abdul-Mateen II hacen un trabajo absolutamente fantástico y nos hubiera gustado conocer más sobre esta nueva generación de luchadores por la libertad.

Matrix Resurrecciones es una película complicada. Tiene muchas cosas que decir y no le alcanzan las dos horas y media que dura para expresar toda su rabia contra la sociedad actual. Eso causa que su interesante metanarrativa sea algo desaprovechada y que algunas ideas queden a medias. La forma en que reimagina la franquicia y su falta de preocupación por las escenas de acción serán desagradables para muchos, pero los demás apreciarán su riqueza temática.

Mejor dicho, la mitad de la audiencia la va a odiar y la otra mitad la va a amar.