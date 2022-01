Desde su lanzamiento a finales de diciembre, la respuesta crítica ante Matrix Resurrecciones se ha compuesto de extremos. Mientras que algunos consideran que ha arruinado la franquicia, otros la han alabado por ser una ingeniosa metasecuela. Para leer una crítica que se ubica justo en medio de ambos extremos, recomendamos nuestra reseña de Matrix Resurrecciones. Por supuesto, también está la opción de verla en cines. ¿Les preocupa su salud? ¡No hay lío!

A través de un comunicado, WarnerMedia ha dado a conocer cuándo estará disponible Matrix Resurrecciones para los usuarios de HBO Max en Colombia y el resto de Latinoamérica.

¿Cuándo será la fecha de estreno de Matrix Resurrecciones en HBO Max para Colombia y el resto de Latinoamérica?

La fecha de estreno de Matrix Resurrecciones en HBO Max será el próximo 28 de enero.

¿De qué trata Matrix Resurrecciones?

Ambientada tras los eventos de Matrix Revoluciones (2003), la película sigue a Thomas Anderson (Keanu Reeves). Reconocido en la industria de los videojuegos por ser creador de la franquicia Matrix, Thomas disfruta de una vida relativamente normal. Sin embargo, en medio de la monotonía, recuerdos de una vida diferente a la suya lo llevan a cuestionar la realidad. La sensación de inconformidad se vuelve incluso más evidente cuando conoce a Tiffany (Carrie-Anne Moss), una madre casada y con hijos que le recuerda a uno de los personajes de sus juegos: Trinity. Para descubrir la verdad, Thomas tendrá seguir al conejo blanco una vez más.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Lana Wachowski —una de las responsables de la trilogía original— es la directora de Matrix Resurrecciones. También hizo el guion junto con David Mitchell (That Mitchell and Webb Look) y Aleksander Hemon (Sense8). Además de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith —que reinterpretarán sus roles como Neo, Trinity y Niobe, respectivamente—, la película cuenta con las actuaciones de Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother: Como conocí a tu madre), Jessica Henwick (Game of Thrones), Christina Ricci (Buffalo ’66), Priyanka Chopra Jonas (Bajirao Mastani) y Jonathan Groff (Midhunter).

Fuente: comunicado de prensa de HBO Max