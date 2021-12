Hace unos cuantos meses, Warner Bros.Pictures compartió el primer tráiler de Matrix Resurrecciones. Aunque este adelanto dejó ver varias caras y conceptos familiares, además de unas cuantas escenas de acción, el más reciente pretende apelar a la nostalgia de los fanáticos de la franquicia creada por las hermanas Wachowski. No solo trae de vuelta escenas de la trilogía original, sino que las recrea. Tan solo esperemos que la cinta no se limite a eso.

Faltando 2 semanas para su estreno, he aquí lo que se sabe sobre Matrix Resurrecciones.

¿Cuándo será la fecha de estreno de Matrix Resurrecciones?

En Colombia y el resto de países de Latinoamérica, la fecha de estreno de Matrix Resurrecciones será el 22 de diciembre de 2021. Los que residan en Estados Unidos podrán verla el mismo día con el beneficio de que también estará disponible en HBO Max.

¿Matrix Resurrecciones podrá verse en Colombia vía HBO Max?

En el caso de Colombia y demás países de Latinoamérica, Matrix Resurrecciones llegará a HBO Max después de su estreno en cines. Sin embargo, por ahora no se sabe cuándo estará disponible en el servicio de ‘streaming’. Probablemente será en algún momento de 2022.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Lana Wachowski —una de las responsables de la trilogía original— es la directora de Matrix Resurrecciones. También hizo el guion junto con David Mitchell (That Mitchell and Webb Look) y Aleksander Hemon (Sense8). Además de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith —que reinterpretarán sus roles como Neo, Trinity y Niobe, respectivamente—, la película contará con las actuaciones de Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother: Como conocí a tu madre), Jessica Henwick (Game of Thrones), Christina Ricci (Buffalo ’66), Priyanka Chopra Jonas (Bajirao Mastani) y Jonathan Groff (Midhunter).

¿De qué tratará Matrix Resurrecciones?

A pesar de que este es el segundo tráiler, todavía se desconocen muchas cosas sobre la historia de Matrix Resurrecciones. Sin embargo, los dos adelantos evidencian que Neo y Trinity han perdido sus memorias de la trilogía original. El cómo todavía permanece como un misterio. Curiosamente, el más reciente video hace énfasis en la naturaleza cíclica de la Matrix. Según parece, estos «déjà vu» serán los que finalmente llevarán a ambos a romper la ilusión.

Nuevamente, el tráiler da a entender que Neo conserva sus poderes como “El Elegido”. Sí, eso incluye su conocimiento de kung-fu. Por supuesto, no estará solo. Además de Trinity, Neo contará con el apoyo de nuevas iteraciones de personajes familiares. Entre estos se encuentra Morfeo, que será interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. Sin embargo, el nuevo adelanto revela que Trinity es perseguida por el trágico presagio de lo que parece su inevitable muerte.

Fuente: Warner Bros. Pictures Latinoamérica