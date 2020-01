Las mejores películas de 2019

2019 fue un año extraño para el cine. Las películas producidas por Disney dominaron la taquilla, mientras intentos de revivir franquicias tan populares como Hombres de Negro y Terminator no tuvieron buenos resultados económicos. Algunos de los más importantes filmes del año ni siquiera pasaron por la pantalla grande —o lo hicieron de forma limitada—, siendo estrenados en servicios de ‘streaming’ como Netflix o Hulu.

A pesar de todo, este panorama nos dejó muy buenas películas en el recuerdo. Estas fueron algunas de las mejores.

Suspiria

Hay muchas razones para desconfiar de los ‘remakes’ de películas de terror, pero a veces nos sorprenden. Suspiria es, al igual que la cinta original italiana de 1977, una obra de arte, pero por razones completamente diferentes.

Esta nueva Suspiria abandona el estilo onírico, lleno de colores vivos, en favor de una ambientación apagada y triste. Refleja a la perfección la angustia de la Alemania de la posguerra, que no sabe qué hacer consigo misma tras dejar atrás los horrores del fascismo. El horror y la brujas se dejan ver poco a poco hasta desatarse en un clímax lleno de sangre, violencia y grandes revelaciones. Obligatoria para los fanáticos del ‘horror artístico’.

Lean aquí nuestra reseña de Suspiria.

Luchando con mi familia

Una película que todo fanático de la WWE debe ver. Luchando con mi Familia está basada en la historia real de la luchadora Saraya-Jade Bevis, mejor conocida como Paige, una mujer que se inició desde niña en el mundo de la lucha libre y ve la posibilidad de cumplir su sueño uniéndose a la WWE.

Aunque está altamente ficcionalizada, esta comedia es una gran representación de las alegrías, conflictos y tristezas que se dan en la búsqueda del éxito. Nos muestra el síndrome del impostor, las envidias dentro de las familias y esos momentos en que dudamos de nuestras propias metas. Las coreografías de combates son tan buenas como las de un episodio de RAW o Smackdown. La actuación de Florence Pugh es excelente y no se deja eclipsar por otros grandes como Lena Hadey (Game of Thrones), Nick Frost (Shaun of the Dead) ni Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

Avengers: Endgame

No podíamos dejar por fuera de este listado el evento cinematográfico de 2019 y la película más taquillera de todos los tiempos. En un año en el que largas historias como Game of Thrones y la Saga de Skywalker se despidieron con finales decepcionantes, fue una alegría encontrar en Avengers: Endgame un cierre épico y muy satisfactorio a los primeros 10 años de historias del Universo Cinematográfico Marvel.

Aunque el destino de algunos personajes dejó tristes y enojados a muchos, no podemos negar que el emocionante enfrentamiento final con Thanos y el emotivo viaje a través de la historia de esta saga fueron mucho más de lo que esperábamos. Aunque ya queremos ver qué más tiene Marvel Studios entre manos, de momento nos dejaron con una lágrima y una sonrisa.

Lean aquí nuestra reseña de Avengers: Endgame.

Había una vez… en Hollywood

Querido Quentin Tarantino: ¿cómo carajos lo logras? ¿Cómo eres capaz de seguir haciendo películas tan entretenidas y con tanta personalidad? El ‘infante terrible’ de Hollywood nos da una mirada increíble a un punto de giro en la historia de la meca del cine, convirtiéndola en una verdadera ciudad de sueños.

Los diálogos llenos de energía y las poderosas actuaciones de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt son la principal razón para ver esta película. La relación entre ambos es un lente hacia lo mejor y lo peor de Hollywood que seguramente los hará merecedores de nuevas nominaciones al Premio Óscar. Aunque no es perfecta y algunos pueden decir que es una obra menor del director, no cabe duda que es una de las más atrapantes experiencias cinematográficas que nos ofreció el 2019.

Lean aquí nuestra reseña de Había una vez… en Hollywood.

Midsommar

En el año 2018, Ari Aster nos ofreció la dura y estremecedora Hereditary: El legado del diablo. Desde entonces supimos que estábamos ante una voz nueva y especial para el cine de horror, pero no esperábamos que su segunda obra resultara igual de sorprendente.

A diferencia de la mayoría de filmes de terror, Midsommar se desarrolla casi en su totalidad bajo un brillante sol. Tras sufrir una terrible pérdida, una joven (Florence Pugh) viaja con su novio a un lugar remoto de Suecia para experimentar un extraño rito de verano. Aunque es claro que hay algo aterrador detrás de la amabilidad de los pobladores, el verdadero horror es ver cómo ambos miembros de esta pareja se aferran a una relación tóxica que tarde o temprano va a destruirlos.

Boda Sangrienta

¡Más terror de pareja! Igual que Midsommar, esta película tiene como protagonista a una joven (Samara Weaving, que es sospechosamente parecida a Margot Robbie) que se ve enredada en extrañas tradiciones. En esta ocasión, debe seguirle la corriente a la familia de su esposo, que la obliga a unirse a un juego de ‘escondite’ en la noche de su matrimonio. Lo que no sabe es que el objetivo de quienes la buscan es acabar con su vida.

Con un perfecto equilibrio entre el humor y la violencia, Boda Sangrienta es una mordaz sátira sobre la amoralidad de las clases altas.

Steven Universe: La película

El ‘último episodio’ de Steven Universe, que pudimos ver a comienzos de 2019 en Cartoon Network, fue un final perfecto para la serie. Resolvió todos los misterios, cerró los arcos argumentales de todos los personajes y nos mostró un satisfactorio enfrentamiento contra Diamante Blanco. Por eso, cuando anunciaron una película, los fanáticos se preguntaron si era algo realmente necesario.

Es verdad, no lo era, pero nos hace muy felices que lo hayan hecho de todos modos. Steven Universe: La película es una mezcla perfecta de todos los ingredientes que hicieron especial la serie, pero elevados al máximo. La nueva villana, buscando venganza contra la madre de Steven, crea un escenario en el que nos permite recordar qué hace único a cada uno de los personajes. Además, vemos una nueva y espectacular fusión y a un Steven más crecido. ¡Por fin tiene cuello!

Entre navajas y secretos

Aunque la mayoría solo lo conoce por Los Últimos Jedi, Rian Johnson lleva muchos años dirigiendo películas excelentes en las que juega con los clichés de los géneros para crear algo especial. Lo hizo con Brick, Los hermanos Bloom, Looper y ahora con Entre Navajas y Secretos, una película que toma un ‘asesinato misterioso’ y lo pone de cabeza.

Tiene un elenco de lujo que incluye a Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collete, Michael Shannon y muchos más. Solo eso debería bastar para querer verla, pero su trama es aun más especial. El ‘asesino’ se nos revela antes de la mitad de la película, por lo que la pregunta deja de ser ‘quién’ y pasa a ser ‘cómo’ y ‘por qué’. No podemos quitar nuestra mirada de la pantalla hasta que todo se resuelve.

Por si fuera poco, el director aprovecha esta historia para hacer una fuerte crítica hacia la riqueza y la diferencia de clases. Definitivamente es una de las mejores cintas del año. ¡No se la pierdan!

Así dejamos el año 2019 a nivel de cine. Esperamos que 2020 nos traiga nuevas sorpresas. Solo necesitamos que Disney se calme un poco con sus franquicias.