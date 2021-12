Las mejores series de televisión y ‘streaming’ de 2021

El año está llegando a su final. Aunque las cuarentenas parecen ser algo del pasado, muchos preferimos seguirnos cuidando del COVID-19 quedándonos mucho tiempo en casa. Eso significa que tuvimos más tiempo para ver las mejores series que llegaron a nuestras pantallas durante 2021.

En este listado vamos a mencionar cuáles fueron algunas de las series que más nos gustaron entre las que llegaron a Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max y otros servicios de ‘streaming’ y televisión por cable. Si no incluimos su favorita, no estamos insinuando que sea “mala”. Tal vez no la vimos o simplemente no nos gustó tanto como estas.

Wandavision

La primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney+ fue una verdadera sorpresa. Se alejó, al menos inicialmente, de las estructuras típicas de las obras de superhéroes para contar una dolorosa historia de trauma y duelo. Todo mientras rendía homenaje a la historia de la televisión estadounidense. Además, introdujo elementos que jugarán un rol importante en el futuro de la franquicia.

Pueden leer nuestros análisis episodio a episodio de esta serie para que descubran por qué le consideramos una de las mejores series del año.

The Bad Batch

Star Wars: La guerra de los clones, que tuvo una excelente temporada final en 2020, nos sorprendió con historias y personajes interesantes que exploraron el lado más cruel de la guerra. The Bad Batch es una digna continuación que nos muestra los efectos de la posguerra en quienes participaron en combate, el surgir del fascismo y el nacimiento de la resistencia. Nos mantenemos preocupados por el destino de esta familia de clones, sus aventuras son emocionantes y, aunque tiene una buena cantidad de ‘fanservice’, no abusó de él como otras series.

Podemos verla en Disney+.

Ted Lasso

¿Por qué estamos hablando sobre una comedia de fútbol en GamerFocus? Aunque se sale de nuestro enfoque, no podemos ignorar una de las mejores series del año. El optimista entrenador de fútbol americano que viaja a Inglaterra para dirigir un equipo de la Premier League nos trajo una de las historias más humanas y hermosas de los últimos años. Nos hizo reír y llorar, a veces al mismo tiempo. Aunque su segunda temporada no está al mismo nivel que la primera, sigue valiendo mucho la pena.

La encuentran en Apple TV.

Misa de medianoche

Esta obra del maestro de terror Mike Flanagan —que parece una historia perdida de Stephen King— es un poco ligera en sustos, pero intensa en suspenso y dramas existenciales. Esta trama de horror religioso nos muestra cómo las peores acciones parecen justificadas cuando la fe está de por medio y da pie a profundas reflexiones sobre la vida y la muerte.

Si ya la vieron, pueden leer nuestro análisis a fondo lleno de ‘spoilers’. Encontrarán esta serie en Netflix.

Invincible

Este año nos hizo falta una temporada de The Boys. Pero su espacio como “violenta deconstrucción de los superhéroes” fue llenado por esta excelente serie animada que adaptó el cómic del mismo nombre (de Robert Kirkman) con una excelente animación, intensas secuencias de acción y un elenco de voces de lujo encabezado por Steven Yeun y J.K. Simmons.

Si no la han visto aún, búsquenla en Prime Video.

Amos del Universo: Revelación

Otra animada que nos sorprendió este año. Por más nostálgicos que nos sintiéramos hacia He-Man, había que aceptar que la serie de los ochenta no había envejecido nada bien. Pero Kevin Smith —tomándose totalmente en serio la mitología, personajes y sus elementos más ridículos— nos trajo una historia épica en el mundo de Eternia que no esperábamos ni sabíamos que necesitábamos.

No dejen que la tonta y pequeña controversia que despertó esta serie los desanime. Pueden ver la segunda mejor serie sobre el universo de He-Man (porque en opinión personal del redactor la mejor es She-Ra y las princesas del poder) en Netflix.

El juego del calamar (Squid Game)

El fenómeno del año, que llenó de enterizos fucsia las fiestas de Halloween y causó que todo el mundo jugará ‘stop’ en torneos organizados por youtubers, es mucho mejor de lo que su popularidad sugiere. Esta es una excelente, vistosa e inteligente serie que nos mantiene en el borde del asiento. Al estilo de otras obras coreanas recientes como Parásito, sirve como una dura y necesaria crítica al sistema capitalista.

Tiene algunos defectos, pero eso no la hace menos merecedora de nuestro tiempo. Está en Netflix.

What we do In the shadows (temporada 3)

La tercera temporada de esta divertida serie de vampiros, basada en la igualmente excelente película de Taika Waititi, no ha perdido ni un ápice de la gracia que demostró en años anteriores. De hecho, sigue mejorando. Las tramas sobre el consejo vampírico, la depresión de Nandor y el origen de Colin Robinson añaden aún más interés a las graciosas aventuras de los protagonistas. Además, la relación entre Nandor y Guillermo se profundiza mucho más.

Pueden verla en Star+.

Arcane

No necesitan haber jugado League of Legends para disfrutar esta excelente serie que se enfoca en algunos de los personajes más populares del MOBA de Riot Games, pero pueden leer nuestra guía para entender los vínculos entre ambos. La excelente animación ya es razón suficiente para verla, pero son las relaciones entre los protagonistas, el drama político y social que se cuece en su trasfondo y las impresionantes secuencias de acción las que la convirtieron en una de las mejores series de 2021.

Pueden leer nuestra reseña aquí y ver la serie en Netflix.

Doctor Who: Flux

La historia de Jodie Whitaker como la Doctor se acerca a su final. Pero no tiene nada de qué arrepentirse porque protagonizó una de las mejores temporadas de la serie. Flux es una miniserie en la que la Señora del Tiempo y sus acompañantes deben enfrentar una amenaza que literalmente está destruyendo el universo, mientras deben lidiar con villanos tan reconocidos como los Sontaran y los tenebrosos Ángeles.

Si son fanáticos del personaje, no se la pueden perder. Está disponible en AMC+ y la aplicación de la BBC.

Rumbo al infierno (Hellbound)

Netflix está apostando fuertemente por las series coreanas —no nos extraña, teniendo en cuenta el éxito de El juego del calamar— y eso nos alegra, pues eso significa que podemos ver obras de la calidad de Rumbo al infierno, creada por el director de la genial Tren a Busán.

Esta es otra serie con un fuerte componente religioso. Igual que Misa de medianoche, lidia con temas de fe y fanatismo religioso en un contexto social. Los monstruos que llegan para matar y arrastrar a los pecadores al mismo infierno son el catalizador de un nuevo orden mundial que resulta más aterrador que las mismas criaturas del averno.

Otras de las que consideramos las mejores series de 2021 fueron Loki, Doom Patrol (temporada 3), Mare of Easttown, Superman & Lois, Yellowjackets, Batwoman (temporada 3), Mythic Quest (temporada 2) y For All Mankind.

¿Cuáles fueron sus favoritas del año? Esperamos sus comentarios.