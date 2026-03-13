Mercancía de la película animada de Avatar: La leyenda de Aang deja ver nuevas imágenes de los adultos Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko

Además de la futura serie animada Avatar: Seven Havens, que seguirá a una joven maestra tierra como la próxima Avatar después de Korra, Avatar Studios lanzará la película animada La leyenda de Aang: El último maestro del aire el 9 de octubre del 2026 por Paramount+. Esta presentará al elenco original como adultos, varios años después de los eventos de la serie, con los creadores Michael DiMartino y Bryan Konietzko como productores. Aparte de una imagen únicamente promocional hace unos años, gracias a la mercancía de Target tenemos nuestro primer vistazo oficial a las versiones adultas de Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko, así como al villano con la voz de Dave Bautista.

En esta versión, Aang adulto conserva algunas de sus características más familiares de Avatar: La leyenda de Aang. Aang aún posee su característica cara redonda pero se le ve más maduro en esta imagen de la nueva película. Aquí solo vemos el aire representado, pero sin duda, controla mejor todavía todos los elementos desde la última vez que lo vimos.

Katara adulta sigue con su atuendo tradicional de maestra agua, con sus característicos tonos azules y pelaje, pero hay algo nuevo. Katara le ha dado un toque característico de los Nómadas Aire a su atuendo, con una banda naranja. Claramente, esto representa su continuo amor por Aang en La leyenda de Aang. Sabemos que la pareja tiene descendencia gracias a La leyenda de Korra, pero es genial ver su relación retratada acá.

Zuko adulto luce increíble en la película animada La leyenda de Aang: El último maestro del aire. Dado que la historia transcurre varios años después del final de la serie animada, Zuko es el rey de la Nación del Fuego en la nueva película. Así que luce como debe ser y hasta se parece a su fallecido padre Ozai. Los años han sido muy buenos con el nuevo Señor del Fuego.

Toph adulta es una poderosa mujer y está lista para arrasar en su primera imagen de la película animada La leyenda de Aang: El último maestro del aire. Su atuendo original de Avatar: La leyenda de Aang se ha adaptado a esta versión y su perfecto control de la tierra y el metal es más que aparente.

El arma predilecta de Sokka parece ser una espada en la nueva película de La leyenda de Aang. Esperamos que esta también le devuelva a Sokka su espada de meteorito forjada por Piandao. Pero tendremos que esperar para ver. A pesar de no tener poderes de control de elementos, Sokka luce listo para la batalla.

En la portada vemos la primera imagen del villano de Dave Bautista en La leyenda de Aang: El último maestro del aire. La película trata sobre salvar a los Nómadas Aire de la extinción, así que será interesante ver cómo se desarrolla este personaje o si fue un maestro aire que escapó del genocidio y vivió oculto todo este tiempo. Haciendo de aquel el verdadero «último maestro de aire» mientras Aang estaba congelado.

También tenemos a Appa y Momo, quienes parecen envejecer mucho más lento que el resto del equipo Avatar, pero siguen siendo igual de adorables.