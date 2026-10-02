Mientras llega Rápidos y furiosos 11, Peacock da luz verde a una serie producida por Toretto

Ya sabíamos que la saga de Rápidos y furiosos tiene en planes cuatro series de televisión con Vin Diesel como productor ejecutivo. De acuerdo con Deadline, Peacock finalmente ha dado luz verde oficial a una serie para 2028, el mismo año en que también se lanzará la última película de la franquicia. Rápidos y furiosos 11 se llamará Fast Forever (Rápidos por siempre) y su estreno está previsto para el 17 de marzo del 2028.

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«Como todos saben, estas películas son muy preciadas para nosotros, pero durante la última década nos hemos dado cuenta de que los fans querían más; querían que ampliáramos las historias de los personajes que forman parte del legado. A lo largo de esa década, el deseo ha sido que diéramos el salto al ámbito televisivo».

Diesel será productor ejecutivo de la adaptación televisiva, con Mike Daniels y Wolfe Coleman como guionistas del episodio piloto. Daniels trabajó anteriormente en series de acción como Sons of Anarchy y Pan Am, y actualmente escribe y produce una nueva versión de The Rockford Files, una serie que incluía numerosas persecuciones y secuencias de conducción. Daniels y Coleman colaboraron en Shades of Blue, serie de tres temporadas protagonizada por Jennifer Lopez y Ray Liotta sobre una detective de la policía de Nueva York que se infiltra para desenmascarar a sus compañeros corruptos.

“El estudio me dijo: ‘Vin, ¿podemos tener el final de Rápidos y furiosos en abril del 2027?’. Les dije: ‘Con tres condiciones’. La primera, ¡traer la franquicia de vuelta a Los Ángeles! La segunda, ¡regresar a la cultura de los autos, a las carreras callejeras! La tercera, reunir a Dom y Brian O’Conner”. Considerando que el fallecido Paul Walker interpretó a Brian O’Conner, quizás Diesel esté sugiriendo usar IA para traer al actor fallecido y a su icónico personaje de vuelta a la franquicia.

No se han anunciado más detalles sobre los ‘spin-off’ televisivos de Rápidos y furiosos, pero Diesel insinuó que las series ampliarán las historias de los personajes clásicos de la franquicia.