Cine y TV

Mientras llega Rápidos y furiosos 11, Peacock da luz verde a una serie producida por Toretto

La familia por 'streaming'.

Cesar Nuñez
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Ya sabíamos que la saga de Rápidos y furiosos tiene en planes cuatro series de televisión con Vin Diesel como productor ejecutivo. De acuerdo con Deadline, Peacock finalmente ha dado luz verde oficial a una serie para 2028, el mismo año en que también se lanzará la última película de la franquicia. Rápidos y furiosos 11 se llamará Fast Forever (Rápidos por siempre) y su estreno está previsto para el 17 de marzo del 2028.

«Como todos saben, estas películas son muy preciadas para nosotros, pero durante la última década nos hemos dado cuenta de que los fans querían más; querían que ampliáramos las historias de los personajes que forman parte del legado. A lo largo de esa década, el deseo ha sido que diéramos el salto al ámbito televisivo».

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Diesel será productor ejecutivo de la adaptación televisiva, con Mike Daniels y Wolfe Coleman como guionistas del episodio piloto. Daniels trabajó anteriormente en series de acción como Sons of Anarchy y Pan Am, y actualmente escribe y produce una nueva versión de The Rockford Files, una serie que incluía numerosas persecuciones y secuencias de conducción. Daniels y Coleman colaboraron en Shades of Blue, serie de tres temporadas protagonizada por Jennifer Lopez y Ray Liotta sobre una detective de la policía de Nueva York que se infiltra para desenmascarar a sus compañeros corruptos.

“El estudio me dijo: ‘Vin, ¿podemos tener el final de Rápidos y furiosos en abril del 2027?’. Les dije: ‘Con tres condiciones’. La primera, ¡traer la franquicia de vuelta a Los Ángeles! La segunda, ¡regresar a la cultura de los autos, a las carreras callejeras! La tercera, reunir a Dom y Brian O’Conner”. Considerando que el fallecido Paul Walker interpretó a Brian O’Conner, quizás Diesel esté sugiriendo usar IA para traer al actor fallecido y a su icónico personaje de vuelta a la franquicia.

No se han anunciado más detalles sobre los ‘spin-off’ televisivos de Rápidos y furiosos, pero Diesel insinuó que las series ampliarán las historias de los personajes clásicos de la franquicia.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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