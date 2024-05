Minecraft se convertirá en una serie animada en Netflix, primeros detalles

Uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos pronto dará el salto a la pantalla grande, pero los servicios de ‘streaming’ no se quieren quedar sin un trozo de este pastel cúbico. Mojang y Netflix anunciaron que están trabajando en una serie animada de Minecraft.

El anunció se dio en el marco de las celebraciones de los 15 años del videojuego. Las cuentas oficiales de este título publicaron un corto video en el que la explosión de un ‘creeper’ revela el logo de Netflix en un mundo de lava como los del juego.

NETFLIX & CRAFT ⛏️



From Netflix & Mojang Studios, an animated Minecraft series is officially in the works. pic.twitter.com/HjeR166BBc — Minecraft (@Minecraft) May 30, 2024

El video simplemente dice que la serie animada de Minecraft «llegará pronto» a Netflix, pero no da una fecha de estreno específica, no revela su elenco de voces ni detalles sobre la trama. Lo que sí sabemos es quiénes la están haciendo. La publicación The Hollywood Reporter informa que la animación está a cargo de WildBrain, el estudio canadiense responsable de otra serie animada de Netflix basada en un videokuego: Sonic Prime.

Recientes adaptaciones de videojuegos a servicios de televisión mediante ‘streaming’ han resultado muy exitosos. The Last of Us y Fallout fueron enormes éxitos de audiencia para HBO y Prime Video respectivamente y resultaron muy queridos por los fanáticos de los títulos en que están basados.